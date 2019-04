Brexit, su cosa si vota stasera e perché May rischia

Theresa May in bilico, conservatori in crisi e un nuovo assalto del parlamento all’agenda sulla Brexit. Il Regno Unito si avvia a una nuova settimana di turbolenze sul divorzio di Londra dall’Unione europea, il processo che si trascina da quasi tre anni e avrebbe dovuto concludersi lo scorso 29 marzo.Dopo la terza bocciatura dell’accordo siglato da Theresa May con i partner europei, il primo aprile la Camera dei Comuni metterà ai voti una serie di opzioni alternative all’intesa sponsorizzata dalla premier.

Si tratta degli ormai celebri «voti indicativi», gli emendamenti non vincolanti che i deputati possono proporre a integrazione (o in sostituzione) del patto voluto da May. Lo scorso mercoledì, 27 marzo, la Camera aveva già avanzato un pacchetto di proposte analoghe, salvo bocciare tutti gli otto emendamenti accolti dallo speaker John Bercow. Oggi Bercow dovrà selezionare di nuovi quali e quanti «piani B» possono essere ammessi al voto, facendo una cernita fra le otto proposte arrivate sul suo tavolo. Nel frattempo, però, May non ha rinunciato al tentativo di far passare il suo accordo e potrebbe organizzare un quarto voto «significativo» fra martedì 2 aprile e giovedì 4 aprile.

A che punto siamo?

Ricapitolando. Il governo britannico ha ottenuto dall’Europa un rinvio della Brexit, facendo slittare l’inizio ufficiale della separazione dal 29 marzo al 12 aprile 2019. Secondo l’accordo, ci sono due opzioni complementari: se May riesce a far passare il suo accordo entro il 12 aprile, Londra si avvia al divorzio il 22 maggio (data non casuale: è la vigilia delle elezioni europee, scongiurando così il rischio della partecipazione della Gran Bretagna al voto); se May non riesce a incassare il via libera, il governo dovrà comunicare entro quella data come intende procedere. In assenza di alternative, l’unico sbocco realistico è il no-deal. Il 29 marzo May ha subito l’ennesima sconfitta alla Camera, vedendo bocciare il suo accordo con uno scarto di 58 voti. Due giorni prima, il 27 marzo, il parlamento aveva provato a mettere sul tavolo un totale di otto «voti indicativi», con ipotesi che andavano da un secondo referendum all’uscita unilaterale. Sono stati tutti bocciati.

Che cosa si vota oggi: dall’unione doganale al nuovo referendum

Il parlamento sta cercando di sbloccare una seconda volta l’impasse, proponendo una nuova tranche di otto «voti indicativi». Nell’ordine:



- riscrivere l’accordo di backstop, l’accordo sui confini irlandesi, aggiungendo una clausola che permetta a Londra di uscire unilaterlamente (mozione A, proposta dal conservatore John Baron)

- lasciare la Ue il 12 aprile senza alcun accordo di copertura (mozione B, sempre presentata da Baron)

- lasciare la Ue con un accordo «soft» che garantisca la permanenza della Gran Bretagna nell’unione doganale della Ue (mozione C, avanzata dal conservatore Kenneth Clarke)

- spingere per la permanenza del Regno Unito nel mercato comune europeo e una nuova adesione alla Associazione europea di libero scambio. È la cosiddetta opzione «Norway Plus», chiamata così perché riprodurrebbe il rapporto stabilito dalla Norvegia con la Ue (mozione D, appoggiata trasversalmente dai laburisti Stephen Kinnock e Lucy Powell e dai conservatori Nick Boles e Robert Halfon)

- proporre un referendum di conferma all’accordo di May. La scorsa settimana, un’ipotesi simile aveva incassato 268 voti a favore (mozione E, proposta da Peter Kyle, Phil Wilson e Margaret Backett)

- proporre un voto pubblico per frenare in ogni caso il no-deal (mozione F, sponsorizzato dal laburista Graham Jones e dal conservatore «remainer» Dominic Grieve)

- un «voto di emergenza» per evitare l’uscita no-deal, obbligando il governo a chiedere il via libera del Parlamento nel caso si arrivi a distanza ravvicinata al 12 aprile senza un accordo (mozione G, proposta dalla parlamentare scozzese Joanna Cherry, con il sostegno del conservatore Grive e del leader dei liberal-democratici Vince Cable)

- opzione norvegese «light»: Londra dovrebbe restare nel mercato unico europeo e riaderire alla Associazione europea di libero scambio, evitando però l’unione doganale (mozione H, proposta dal conservatore George Eustice)

Agli otto emendamenti già sul tavolo, dovrebbe aggiungersi una generica «mozione laburista», simile a quella proposta nel voto del 27 marzo e consistente in un’uscita più morbida dalla Ue.

Quali potrebbero avere successo, che scenari si aprono

Lo speaker Bercow è intenzionato a dare l’ok solo alle mozioni che potrebbero godere di qualche credito nella Camera dei comuni. Quelle che hanno ottenuto maggiore successo nella scorsa tornata di voti «indicativi» riguardavano la permanenza nell’unione doganale (oggi in programma come mozione C) e la convocazione di un referendum di conferma all’accordo di divorzio siglato da May (mozione E). Se la Camera dei comune si esprimesse a maggioranza su entrambi, non scatterebbe alcun vincolo automatico per Theresa May. Ma sarebbe difficile ignorare l’orientamento del parlamento, anche perché la Camera avrebbe diritto a proporre un (altro!) voto per obbligare il governo a integrare gli emendamenti all’accordo. In quel caso May potrebbe trovarsi costretta a chiedere per un rinvio più esteso e rinegoziare l’accordo tenendo conto della linea del parlamento. Sempre che non si profili un’ulteriore opzione, suggerita sempre da May: convocare nuove elezioni, chiedendo ai leader europei una proroga suffciente per il loro svolgimento.

A proposito, e l’accordo di Theresa May?

In tutto questo, May non desiste e pianifica di portare il suo accordo al voto per la quarta volta nell’arco di poco più di tre mesi. La premier, secondo quanto riferiscono i media inglesi, sta conducendo trattative a ritmo serrato con le correnti di maggioranza del suo governo che devono ancora “digerire” il suo piano di divorzio dalla Ue: gli unionisti nordirlandesi (Democratic unionist party, rappresentati da un drappello di 10 deputati) e una robusta fronda di Tory (c’è una quota di 30-40 deputati che ha votato contro l’accordo la scorsa settimane, ma ora potrebbe tornare sui suoi passi nel timore di un divorzio no-deal). I Tory sono sempre più divisi, e persino l’ala oltranzista dei Brexiteer inizia a frammentarsi tra chi sta cedendo al pressing di May e chi continua a preferire un no-deal. Il governo non gode di salute migliore, almeno a giudicare dalle polemiche sullo sfondo ai negoziati di May. L’esecutivo si sta spaccando sull’ipotesi di una Brexit «soft», cioè di un’uscita con un accordo diverso da quello di May: lo scenario che si potrebbe aprire se May, dopo il voto di oggi, deciderà di includere l’unione doganale nei nuovi negoziati per un accordo. Alcuni ministri hanno minacciato le dimissioni, altri stanno aprendo all’ipotesi. Al momento, tanto per cambiare, è tutto indefinito.





© Riproduzione riservata