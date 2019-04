Brexit, May cerca l’intesa con i laburisti. Si spaccano i Tory

Non è chiaro quale sarà l’esito del nuovo piano di Brexit di Theresa May, dopo la richiesta di un secondo rinvio per strappare un accordo di compromesso ai laburisti. Nell’attesa, però, si sono già create le prime spaccature su entrambe le sponde della Manica. A Londra, le ali più oltranziste del partito conservatore hanno respinto subito il tentativo di dialogo con l’opposizione, accusando May di voler tradire l’intero processo di Brexit. Nigel Adams, il sottosegretario di Stato per il Galles, ha dato le dimissioni dichiarando che May vuole «cucinare un patto con i marxisti», mentre un altro sottosegretario del governo, Chris Heaton-Harris, ha abbandonato il suo incarico di addetto ai piani per un eventuale no deal al dicastero per la Brexit, ritenendo il suo lavoro ormai «irrilevante» dato il no di May a un divorzio senz’accordo e di non poter accettare ulteriori rinvii dell'uscita dall’Ue.

Anche in Europa, però, emerge qualche dissonanza sulla linea da adottare con la premier e la sua (ennesima) richiesta di modifica agli accordi siglati fino a oggi. Bruxelles aveva già acconsentito a un primo rinvio, facendo slittare la data di uscita di Londra dalla Ue dal 29 marzo al 12 aprile, a patto che il governo britannico rispettasse un aut aut: incassare il via libera sull’accordo e uscire il 22 maggio o, in caso di flop, uscire il 12 aprile senza tutele diplomatiche. La nuova linea proposta da May non si attiene né alla prima né alla seconda opzione, avviando un’altra fase di indeterminatezza che crea nervosismo sia nella City che a Bruxelles.

Che cosa ha detto ieri May, cosa succede oggi

Theresa May, il 2 aprile, ha presieduto un riunione record di sette ore con il suo governo per tentare di individuare una via di uscita dall’impasse Brexit. In un primo momento era emersa l’ipotesi che May ambisse a un quarto voto sul suo accordo, dopo le tre bocciature incassate dalla Camera dei Comuni. La scelta finale è stata diversa: May ha annunciato che avrebbe richiesto una breve estensione rispetto alla scadenza attuale (12 aprile), per «rinegoziare» l’accordo con i laburisti senza dover partecipare alle elezioni europee del 23-26 maggio. Corbyn, dopo svariate richieste di dimissioni, ha accolto di buon grado la proposta di May e accettato di incontrarla oggi per un primo round di negoziati sull’accordo. L’intenzione della premier è di definire un compromesso con i laburisti, prestentandolo poi a Bruxelles per il summit del 10 aprile del Consiglio europeo. Nel caso il dialogo con l’opposizione fallisca, May si adeguerà ai risultati di una nuova sessione di «voti indicativi»: gli emendamenti che il parlamento può votare per suggerire modifiche all’accordo. Finora la Camera dei Comuni si è espressa su un totale di 12 voti indicativi, salvo bocciarli tutti con vari margini di scarto. I due emendamenti che si sono avvicinati di più alla maggioranza, nella prima o nella seconda sessione, riguardavano l’unione doganale (Londra potrebbe evitare improvvisi rialzi nei dazi dopo la rottura) e la convocazione di un referendum per confermare l’accordo di May.

Sì, ma l’Europa cosa dice?

Il piano di azione di May sembra, però, dare per scontato che l’Unione europea accetti la sua proposta. Non è esattamente così e c’è chi lo ha fatto notare, senza nascondere l’irritazione per il tira-e-molla estenuante che si sta consumando a Londra. Se Bruxelles accetterà un (eventuale) compromesso fra conservatori e laburisti, May dovrà passare per un voto formale della sua Camera, in teoria con la certezza di incassare il via libera dei deputati. Se la Ue dovesse dire di no, la questione si riaprirebbe in maniera abbastanza brusca. Una ricostruzione della Bbc, l’emittente di Stato britannica, stabilisce solo due alternative: una Brexit no-deal o un ritiro in blocco dell’articolo 50 (cioè della Brexit in toto, visto che è l’articolo dei trattati che disciplina l’uscita di uno stato membro), giovandosi della possibilità di recesso unilaterale prevista dalla giurisprudenza in materia.

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha provato a fare appello alla «pazienza» dei capi di Stato, aprendo fra le righe a una nuova proroga rispetto al 12 aprile. Altre voci, però, vanno in tutt’altra direzione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Ue non può «restare ostaggio» della Brexit, evidenziando un fattore confermato anche dal caponegoziatore Michel Barnier: qualsiasi rinvio oltre il 22 maggio sarebbe «molto rischioso». Sul fronte tedesco Norbert Röttgen, presidente della Commission affari esteri della Cdu (l’Unione cristiano-democratica, il partito di Angela Merkel), ha scritto in un tweet che non avrebbe senso garantire una nuova «estensione breve». Senza dimenticare il pericolo sempre più tangibile, quello dell’uscita no-deal. Il commissario degli affari fiscali e monetari Pierre Moscovici ha invitato a «intensificare gli sforzi» per attutire i contraccolpi di un’uscita no-deal. Un parere analogo a quello del numero uno della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, da sempre sfavorevole a una riapertura del tavolo negoziale. Juncker ha dichiarato che il no-deal il 12 aprile è «diventata un’ipotesi sempre più verosimile», anche se Bruxelles lavorerà «fino all’ultimo» per scongiurare il rischio. Che è, a questo punto, più che altro uno scenario.

