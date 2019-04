Chicago elegge il primo sindaco donna, di colore e gay nella sua storia

NEW YORK - Per la prima volta una grande città americana ha un sindaco donna, di colore e omosessuale. Lori Ligthfoot, è il nuovo sindaco di Chicago, terza città americana. Prenderà il posto di Rahm Emanuel, ex capo gabinetto di Obama, che dopo otto anni non si è ricandidato per un terzo mandato. Ex assistente del procuratore generale, la signora Lightfoot, 56 anni, democratica, «orgogliosamente nera e lesbica», ha battuto Toni Preckwinkle, ex assessore afroamericana molto conosciuta tra i politici locali per anni in odore della candidatura da primo cittadino, alla fine di una competizione elettorale con 14 candidati.

Lightfoot ha avuto la meglio. È un outsider della politica. Ma agli occhi dei cittadini di Chicago è un simbolo delle regole e della lotta alla corruzione. «Oggi voi avete fatto la storia», ha detto subito dopo l’esito del voto dalla sala conferenze del Comune di Chicago, gli occhi lucidi, con accanto la figlia Vivian e la moglie Amy Eshleman. «Qui siamo tutti stranieri ma fuori da questa stanza siamo tutti cittadini. Chicago è una città dove non importa di che colore tu sia e chi ami, l’importante è che tu lo faccia con tutto il tuo cuore». Ha ribadito le sue promesse elettorali di investire per rafforzare le comunità locali, soprattutto nelle periferie della città. «Dobbiamo fare in modo che Chicago diventi un posto dove il destino delle persone non sia determinato dal numero di Cap».

GUARDA IL VIDEO:Chicago elegge la prima sindaca donna afroamericana e gay

Lightfoot è diventata famosa qualche anno fa tra gli ultimi e le minoranze di Chicago per la sua capacità di non guardare in faccia a nessuno e di non piegarsi alle pressioni politiche durante le indagini sull’uccisione di un teenager nero da parte di un poliziotto bianco, il caso di Laquan McDonald per cui è stato accusato di omicidio l’ufficiale di polizia di Chicago Jason Van Dyke. Il suo report sulle indagini nella primavera del 2016 accusava apertamente il Dipartimento di polizia di Chicago di comportamenti abituali di razzismo e sul fatto che la comunità dove viveva la vittima non si sentisse sicura e protetta dalla polizia.

Chicago, una metropoli con quasi 3 milioni di abitanti, ha enormi problemi di violenza e un debito locale monstre di 28 miliardi di dollari. Con un numero di omicidi – 550 nel 2018, quasi due al giorno - che supera quello delle due più grandi città americane New York e Los Angeles, per la grande diffusione delle armi, la povertà dei sobborghi e le violenze delle gang latine e nere. Una città divisa in due, tra le luci del downtown, le società hi-tech e le grandi convention vista lago dai grattacieli e la dura realtà delle periferie Sud e Ovest dove negli anni di Rahm Emanuel sono state chiuse tante scuole e molti residenti di colore si sono spostati altrove, in fuga da violenza e assenza di servizi pubblici.

Lightfoot ha fatto della lotta alla corruzione e della redistribuzione dei fondi municipali nelle aree disagiate i punti principali del suo programma. «Èinaccettabile la condizione delle comunità del Sud e dell'Ovest di Chicago», ha detto nei comizi. «L'unico modo di Chicago per intraprendere un nuovo sentiero per lo sviluppo è quello di intraprendere una nuova direzione dove le nostre comunità non continuino a essere escluse dai finanziamenti. È un voto per cambiare». Così è stato.

