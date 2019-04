Libia, proseguono i raid aerei ma il governo di Sarraj perde pezzi

Proseguono gli scontri in Libia tra le forze del governo di Tripoli presieduto da Fayez al-Sarraj e quelle del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, che ha sferrato da alcuni giorni un attacco per conquistare la capitale del Paese.

Sono già 32 i morti e 50 i feriti in un primo bilancio, parziale, dell’offensiva lanciata dall’esercito del Khalifa Haftar su Tripoli. Il ministro della Sanità del governo di accordo nazionale, Ahmed Omar, in una dichiarazione alla tv libica “Libya Al-Ahrar” ha sottolineato come la maggior parte delle vittime siano civili, anche se non ne ha precisato il numero. Sono 14, invece, le vittime annunciate finora dall’esercito del generale di Bengasi.

Ieri l’aviazione del governo di Tripoli ha condotto un raid contro la base aerea di Al-Wattiyah, a sud-est della capitale verso il confine tunisino, controllata dell’Esercito nazionale libico di Haftar. Lo ha reso noto sulla sua pagina Twitter il Libya Observer, secondo il quale la base di Al-Wattiyah è servita come punto di partenza per raid contro l’area di Naqliya, sulla strada per l’aeroporto internazionale (chiuso nel 2014), nonostante le promesse di lasciare questa base fuori dei combattimenti.

Il governo di Sarraj registra, però, la prima defezione importante, nella persona del suo vicepresidente, Ali Al-Qatrani, che ha annunciato le sue dimissioni e ha espresso il suo sostegno all’operazione dell'Esercito nazionale libico di Haftar a Tripoli, riporta il quotidiano Asharq Al-Awsat. Qatrani, nelle dichiarazione riportate dal quotidiano panarabo, ha detto che Fayez al-Sarraj è «controllato» dalle milizie e «attraverso l’incoraggiamento di queste milizie, Sarraj ha violato l’accordo politico sulla Libia abusando dei privilegi concessi a lui come capo del Consiglio presidenziale». Il vicepresidente del Consiglio saluta la marcia dell’esercito di Haftar su Tripoli con lo scopo di liberarla dalle bande terroristiche e criminali.

Intanto le quotazioni del petrolio corrono ad inizio di settimana sull’onda dei venti di guerra a che arrivano dalla Libia. I contratti sul greggio Wti con scadenza a maggio guadagnano 31 centesimi a 63,39 dollari al barile. Il Brent, che venerdì aveva sfondato quota 70 dollari, sale fino a 70,66 dollari.

