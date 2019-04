Trump: «Pasdaran terroristi». E l’Iran risponde con una “black list” Usa

NEW YORK - Trump ha deciso di iscrivere i Pasdaran, le potenti Guardie della Rivoluzione iraniana nella lista americana delle organizzazioni terroristiche straniere. «L’Iran non solo è uno stato sponsor del terrorismo ma anche le Guardie della Rivoluzione partecipano attivamente, finanziano e promuovono il terrorismo come strumento per governare», ha scritto in una nota. Una mossa che accresce le tensioni nella polveriera del Medio Oriente.

E fa seguito alle sanzioni statunitensi sull’Iran contro le esportazioni di petrolio e il sistema bancario iraniano, reintrodotte dall’amministrazione Usa il 5 novembre scorso, che erano state cancellate dopo la firma dell’accordo Onu sul nucleare del 2015. Fa seguito anche alla decisione di Trump, qualche settimana fa, di riconoscere la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, dopo 52 anni di occupazione. Territorio siriano al confine tra Libano e Israele dove operano gli Hezbollah sostenuti dall’Iran. Ennesimo regalo di Trump a Bibi Nethanyau: «Grazie per aver accettato un’altra mia richiesta che serve gli interessi delle nostre nazioni e della regione», ha scritto il leader israeliano a Trump. «Continueremo ad agire contro il regime dell’Iran che minaccia Israele, gli Stati Uniti e la pace nel mondo», ha aggiunto. Le Guardie della Rivoluzione sono un’organizzazione paramilitare formata nel 1979 a difesa dei nemici interni ed esterni dello stato clericale instaurato con la rivoluzione khomeinista. I Pasdaran rispondono direttamente al leader supremo dell’Iran, operano in maniera indipendente come forza militare regolare e hanno vasti interessi economici nella regione.

Nella lista dei gruppi terroristici del Dipartimento di Stato americano ci sono una sessantina di organizzazioni, come al-Qaida e vari gruppi legati allo stato islamico come Hezbollah, più diverse fazioni di militanti Palestinesi. Ma nessuna di queste organizzazioni è un corpo militare di uno stato sovrano come lo sono le Guardie della Rivoluzione iraniana. La tv pubblica iraniana ha condannato con forza la decisione americana di iscrivere i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici, definita illegale e contraria al diritto internazionale. «Nessun paese ha il diritto di designare come terroristiche le forze armate di un altro paese», ha detto l’annunciatore durante il notiziario. Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, in un tweet ha definito la decisione di Trump «un altro disastro americano». La risposta di Teheran non si è fatta attendere: Il Consiglio supremo della sicurezza nazionale dell'Iran a sua volta, ha iscritto il Centcom, il comando militare americano in Medio Oriente nella sua lista delle organizzazioni terroristiche straniere e bollato gli Usa come «Sostenitori del terrorismo».

Gli alti ufficiali del Pentagono e della Cia si opponevano alla decisione di iscrivere i Pasdaran nell’elenco dei gruppi terroristici, temendo le ripercussioni iraniane contro le unità paramilitari e i gruppi per le operazioni speciali Usa, che lavorano sotto il cappello della Cia in Medio Oriente. Ma il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton, i due falchi della diplomazia Usa, hanno avuto la meglio sulla decisione presidenziale. Bolton accusa l’Iran di finanziare con 8 milioni di dollari l’anno Hezbollah e le altre milizie sciite in Medio Oriente. Pompeo ha confermato che l’iscrizione delle Guardie iraniane nella lista dei gruppi terroristici del Dipartimento di Stato avverrà in settimana.

Le Guardie della Rivoluzione controllano i programmi nucleari e i missili balistici iraniani. Missili con una gittata di oltre 2mila chilometri che Teheran ha più volte brandito come minaccia per Israele e per le basi militari americane nella regione.

La pressione americana contro l’Iran potrebbe avere una prima ripercussione in Iraq, dove molti parlamentari iracheni sciiti chiedono da mesi di limitare la libertà di azione dei 5mila soldati americani che sono ancora di stanza in Iraq.

