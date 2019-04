Ma la difesa comune resterà sulla carta

L’Unione europea sta attraversando una grave crisi di credibilità internazionale e di fiducia interna. Dispone, certo, di significativi strumenti geoeconomici: l’euro è la seconda moneta globale e il suo commercio è superiore a quello degli altri Stati-continente. Eppure la Ue non riesce a dotarsi di una strategia comune e neppure di una “generazione delle forze” concordata, nonostante la seconda sia meno difficile della prima.

L’Unione europea, del resto, è preoccupata soprattutto di mantenere la propria scricchiolante stabilità finanziaria. Le differenze di interessi e di cultura strategica fra gli Stati membri le impediscono di utilizzare la propria potenza economica come strumento di politica estera e di sicurezza. Così, dopo aver approfittato della protezione militare statunitense, la Ue si è smilitarizzata anche culturalmente, continuando a confidare sull’efficacia di tale protezione analogamente a quanto fatto durante la Guerra fredda.

Tuttavia, la fine dell’ordine liberale internazionale, la crisi del sistema euro-atlantico e del multilateralismo, la conflittualità in Medio Oriente, in Ucraina e in Africa e il ritorno della politica di potenza, soprattutto nel sistema indo-pacifico, avrebbero dovuto risvegliare l’Europa dal proprio confortevole torpore. Invece, malgrado la costante retorica politica, la Ue sembra sempre più rassegnata a svolgere un ruolo di secondo piano nel nuovo ordine mondiale.

Tra i fattori interni di frammentazione dell’Unione sono da ricordare: la crescita dei populismi, nazionalismi e “sovranismi” ; le divisioni economico-finanziarie fra il Nord e il Sud e quelle politico-strategiche fra l’Est e l’Ovest; l’indebolimento dell’asse franco-tedesco; il declino demografico; il “disarmo culturale” dell’Europa, nella quale le opinioni pubbliche sono sempre più restie all’uso della forza; la Brexit, che sottrarrà alla Ue il 21% del bilancio militare complessivo, circa il 40% degli investimenti di ricerca e sviluppo in campo militare e la capacità decisionale di Londra nell’uso della forza e la sua agguerrita diplomazia.

Come aveva previsto alla fine degli anni Novanta Martin Feldstein, l’euro anziché essere un fattore d’integrazione, ha contribuito a dividere la Ue in quanto area monetaria non ottimale. Se non ha riportato la guerra in Europa, come previsto dall’economista americano, ha reso comunque più difficile la sua integrazione politica.

Alla crisi dell’Europa politico-strategica concorrono vari fattori esterni: l’America First di Trump e i dubbi sollevati sull’affidabilità della protezione Usa; la percezione di un relativo disimpegno americano dalla Nato - unita alla Brexit; l’aumento della conflittualità anche nelle immediate periferie orientali e meridionali europee; il progressivo disimpegno degli Stati Uniti dal Medio Oriente; le tensioni con la Turchia di Erdogan; la maggiore aggressività della Russia di Putin.

Determinante per la sicurezza europea, nell’attuale tramonto dell’ordine internazionale liberale e del ritorno alla tradizionale politica di potenza, resta il rapporto fra la Ue e la Nato. Alla base, rimane la speranza che gli Stati Uniti non abbandonino l’Europa - una speranza confortata dalla decisione di Washington di rafforzare le difese Nato nel continente.

Il più pragmatico approccio europeo ai problemi della sicurezza e della difesa è rappresentato dalla Permanent structured cooperation (Pesco), dall’European defence fund (Edf) e dai cosiddetti accordi “minilaterali”.

L’impatto che avrà l’Edf (23 miliardi di euro nel ciclo 2021-2027 del bilancio della Ue a cui vanno aggiunti i 14,3 della European peace facility) nel ridurre le attuali duplicazioni e diseconomie nei programmi d’armamento e per lo sviluppo in Europa delle nuove tecnologie, è del tutto incerto. Molti pensano che il suo vero obiettivo sia quello di far finanziare dagli altri Paesi Ue i programmi franco-tedeschi. Nella ripartizione dei fondi dell’Edf giocano, inoltre, prepotentemente gli interessi nazionali che impediscono accordi veramente efficaci. Il risultato è che nella Ue rimarranno in servizio sistemi d’arma diversi, spesso non interoperabili. Così le capacità d’intervento europee continueranno a essere molto ridotte, non solo per le difficoltà di accordi politico-strategici, ma anche sotto il profilo puramente tecnico. Nulla fa ritenere che la situazione muti nel breve-medio termine. Anche in operazioni limitate come quelle in Libia nel 2011, l’Europa non può agire senza il sostegno americano. Non potrà farlo fino a che il maggiore Paese europeo, la Germania, non assumerà la leadership della difesa comune, fatto a cui, come prima accennato, sono contrari non solo i tedeschi, ma anche molti altri Paesi europei, se non altro “per il peso della storia”.

È per questo che la Common security and defense policy (Csdp) della Ue rimarrà una fantasia e che la sicurezza europea continuerà a dipendere dalla Nato. Sulla dissuasione offerta dalla Francia con la sua force de frappe, del resto, nessuno può ragionevolmente fare affidamento. Il Trattato di Aquisgrana non rappresenta un passo in avanti verso un esercito europeo. Il suo valore è simbolico. L’Italia se ne è sentita esclusa. Le attuali tensioni soprattutto con la Francia escludono che possa essere concluso il Trattato del Quirinale, proposto da Couve de Murville dopo la conclusione di quello franco-tedesco dell’Eliseo e ripreso da Macron nel 2017.

