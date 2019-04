Brexit, Merkel ottimista: «Troveremo un accordo a 27». Conte favorevole a rinvio lungo, Tajani critico

«Nessun dubbio che raggiungeremo un accordo a “27”». Mostra ottimismo la cancelliera tedesca Angela Merkel in vista del vertice di Bruxelles per decidere se concedere o meno un rinvio al Regno Unito sulla Brexit. Quasi contemporaneamente, però, le parole del presidente francese Emmanuel Macron sono di tutt’altro tenore: «Dobbiamo capire perché il Regno Unito dovrebbe avere bisogno di più tempo, non c’è nulla di certo nell’estensione della Brexit». E ancora: «La Brexit non deve bloccare il progetto europeo, che deve continuare nonostante l’uscita della Gran Bretagna. L’unità della Ue è ancora a rischio e nulla deve compremetterla». Nell’ambito delle posizioni dei diversi leader dell’Unione, il premieri italiano Giuseppe Conte si esprime per «un rinvio lungo, che non può essere solo di uno o due mesi».

L’unanimità dei 27 leader sull’atteggiamento da tenere nei confronti di Londra non è così scontata. E il primo ministro britannico Theresa May, dal canto suo, fa sapere che il Regno Unito «vuole uscire dall’Unione in modo ordinato ma il prima possibile». Una frase già sentita nelle ultime settimane, sempre però sconfessata dalla realtà dei fatti, con le ripetute bocciature in Parlamento del piano di uscita concordato con Bruxelles. Perplessità sulla linea da tenere arrivano anche dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: «O si decide in maniera seria un periodo di proroga per un tempo necessario per risolvere i problemi con impegni chiari da parte britannica e del Consiglio oppure si deve fare tutto prima del voto». Tajani ha aggiunto che «votare per tenere dei deputati che non si insediamo neppure sarebbe ridicolo e offensivo». E adesso «il problema non è un'estensione lunga o molto lunga della Brexit ma per fare cosa», una posizione molto simile a quella di Macron.

Sullo sfondo delle schermaglie rimane il grande interrogativo delle elezioni europee. Sembra scontato, infatti, che un rinvio dei termini rispetto all’incombente 12 aprile (già un’estensione in extremis rispetto all’iniziale 29 marzo, data fissata per la Brexit originaria) sia condizionato alla partecipazione della Gran Bretagna al voto.

Nelle ore precedenti il vertice di mercoledì sera tra le varie ipotesi su “rinvio corto” o “rinvio lungo” sono emerse le date del 30 giugno – chiesto da Theresa May – o addirittura quella del 30 marzo 2020 ritenuta probabile da fonti Ue nella serata di martedì 9 aprile.

