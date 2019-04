KFW, più prestiti nel 2018 (+20%) su scala internazionale

KFW, la banca di sviluppo tedesca equiparabile alla Cassa depositi e prestiti, ha aumentato del 20% il suo business internazionale nel 2018, chiudendo un’annata “di successo per la promozione” dell’economia in Germania, in Europa e nel mondo: dei 75,5 miliardi di prestiti erogati e siglati l’anno scorso, 46 miliardi sono stati impiegati in Germania (in lieve calo rispetto ai 51,8 del 2017) contro i 28,3 miliardi su scala internazionale (23,5 nel 2017).

L’impegno internazionale di KFW, un colosso con attività totali pari a 485,8 miliardi, ha puntato nel 2018 sulle esportazioni e sul project finance, con 17,7 miliardi di contratti di finanziamento sottoscritti che rappresentano un aumento dell’attività del 29% rispetto all’anno precedente. In crescita anche i finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo ed emergenti. L’attività internazionale in crescita si spiega in termini di maggiori prestiti nell’export, proveniente anche da imprese tedesche. In Europa, KFW continua a finanziare anche singoli progetti infrastrutturali, a prescindere dal Paese di provenienza, ma anche ne l 2018 alcuni prestiti sono stati mirati all’Italia, ha puntualizzato il ceo Günther Bräunig nel corso della conferenza stampa stamattina di presentazione del bilancio 2018.

Più in generale, KFW ha sottolineato il continuo impegno nell’ambiente e nel cambiamento climatico, nell’economia verde e sostenibile, settori che hanno assorbito 30,3 miliardi di finanziamenti nel 2018 pari al 40% su tutti gli impegni sottoscritti. Pmi e start-up restano una priorità.

Il 2018 si è dunque chiuso con profitti pari a 1,638 miliardi a livello consolidato, un “risultato migliore del previsto”, grazie anche a un calo delle coperture per perdite potenziali, fattori straordinari e i nuovi criteri contabili IFRS9. “Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti l’anno scorso”, ha commentato il ceo Günther Bräunig, pur avvertendo che i bassi tassi d’interesse erodono i margini anche per KFW. In lieve calo il risultato operativo nel 2018, rispetto al 2017.

In quanto alle prospettive per il 2019, KFW prevede una crescita del Pil in Germania pari a +0,8% nel contesto di un indebolimento dell’economia e delle esportazioni globali, e un rallentamento degli investimenti. I principali rischi per l’economia in prospettiva riguardano per KFW le incertezze sul commercio mondiale, una crescita più debole in Cina, una Brexit caotica e potenziali conflitti dentro la Ue. “Abbiamo tagliato le nostre prospettive sulla crescita in Germania a +0,8% e anche questo obiettivo rappresenta una sfida - ha detto Bräunig in conferenza stampa -. Le incertezze sul fronte europeo vanno oltre Brexit e riguardano anche l’esito delle elezioni europee. In Germania, anche l’andamento dell’industria automobilistica, che è chiave per il Pil, è un altro fattore che contribusce a renderci meno ottimistici”.

Il capital ratio al 20,1% conferma la solidità della banca di sviluppo, che ha il rating “AAA” di Moody’s, S&P’s e Scope. Il gruppo KFW ha un totale di 6.376 dipendenti, di cui 5.ooo circa per KFW (esclusa la Ipex-bank e DEG) con il 48,1% donne che hanno una quota del 33,2% a livello di posizioni dirigenziali. L’attività di KFW si espande in 70 Paesi.

