I perché del salvagente tedesco alla Gran Bretagna

«Brexit o non Brexit, i nostri modelli piacciono e continueranno a piacere nel Regno Unito e noi continueremo a venderli». Così l’amministratore delegato della BMW Harald Krüger ha risposto nei giorni scorsi a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le ricadute sull’industria dell’auto dell’uscita del Regno Unito dalla Ue. E i dati del primo trimestre 2019 gli hanno dato ragione: nonostante il rischio incombente di una Brexit caotica, nei primi tre mesi di quest’anno la BMW ha venduto nel Regno Unito 62.245 vetture, con una crescita dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Ma una rondine non fa primavera, le auto tedesche (motore della crescita tedesca ed europea) restano pericolosamente esposte al rischio di una Brexit disordinata, in una stagione segnata dai venti forti e implacabili di continue incertezze, dal protezionismo di Donald Trump al rallentamento economico cinese, dalle elezioni europee alle turbolenze in Medio oriente.

E Angela Merkel, il cui governo si preveda tagli ancora una volta le stime di crescita del Pil tedesco nel 2019, dimezzandole dall’1% allo 0,5% (a gennaio le aveva già ridotte dall’1,8% all’1%), ha applicato ancora una volta il suo metodo del compromesso pragmatico, convincendo Emmanuel Macron ad ammorbidire la presa su Brexit e così pilotando il rinvio al 31 ottobre. Sebbene lo scontro tra Merkel e Macron su questa tempistica sia stato di rara entità, portando i commentatori inglesi a sostenere di essere riusciti a creare una seria frattura tra i due leader europei, i numeri non possono che aver dato ragione alla cancelliera. Nell’ambito europeo, la Germania è il primo partner commerciale import-export del Regno Unito, la Francia il terzo: 110 miliardi di sterline l’interscambio di Berlino con Londra, 50 miliardi quello di Parigi. Entrambi i Paesi hanno solo da perderci pesantemente, con il no-deal.

È possibile che la Merkel abbia solo comprato tempo, e che il caos e il rischio del “cliff edge” si ripresenti agli inizi di ottobre, hanno convenuto fonti vicine alla cancelliera. Ma quel che l’economia tedesca, e l’economia europea, non possono permettersi proprio adesso, con l’incognita elezioni e Trump aperte, è una Brexit disordinata. La cancelliera è dunque partita da lontano, indicando l’inizio del 2020 come rinvio possibile, proprio per lasciarsi ampi margini di trattativa con Macron.

Se la Germania frena, anche a causa di una Brexit disordinata, tutta l’Europa ne risente. Il presidente della Bce Mario Draghi, rispondendo a una domanda su Brexit nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha puntualizzato che «alcuni Paesi europei sono particolarmente esposti all’economia del Regno Unito, e naturalmente per loro ci saranno conseguenze, e queste conseguenze potrebbero essere serie» e poi ha aggiunto che queste serie conseguenze si riverserebbero sugli altri Stati europei: pur se non menzionati espressamente, a tutti sono venuti in mente Germania e Francia nel monito del presidente della Bce.

Un’altra valutazione di cui Angela Merkel deve aver tenuto conto, premendo per il rinvio contro l’accelerazione di Macron, è quella della tempistica rispetto al progetto di fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank in corso: la cancelliera, pubblicamente, ha preso un po’ le distanze da questa ipotetica operazione, reiterando che si tratta di due soggetti privati liberi di decidere sul loro destino. Detto questo, è arcinoto come il ministro delle Finanze Olaf Scholz, socialdemocratico, abbia ispirato o comunque favorito uno studio approfondito sulla fusione: con il suo ministero dentro con tutti i piedi, per il 15,6% detenuto in Commerz. E Scholz è pur sempre il vice-cancelliere. Una Brexit caotica nel pieno di questo delicato passaggio per il sistema bancario tedesco è quanto di peggio possa accadere: anche perché, per quanto le banche centrali coinvolte e i supervisori, abbiano preso tutte le misure necessarie per attutire il colpo di un no-deal, il tonfo dal precipizio sarebbe comunque duro e per certi versi imprevedibile, soprattutto per l’industria finanziaria.

Il modello economico anglosassone non è certo quello dell’economia sociale tedesca. Tuttavia per emergere nella globalizzazione, e soprattutto per tener testa agli Usa da un lato e alla Cina dall’altro, la Germania è ben consapevole del fatto che perdere un partner europeo come Londra nell’immediato e alla lunga distanza è solo un danno: perdere quel ponte alleato europeo tra il Continente europeo e gli Usa è dannoso e la Merkel, pur dando l’impressione come dicono gli inglesi di “kick the can down the road”, fa e farà di tutto per evitare la peggiore Brexit.

