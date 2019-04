Incendio di Notre-Dame, cosa sappiamo finora. Macron: «La ricostruiremo»

Notre-Dame, cattedrale di Parigi, capolavoro gotico e patrimonio dell'umanità, è stata divorata da un incendio ma la sua struttura, la facciata e i tesori che custodisce sono stati salvati. La sua guglia, uno dei simboli della capitale francese, è crollata dopo essere stata preda per più di un'ora delle fiamme. Piangono i parigini, si ferma la politica, come ha voluto il presidente Emmanuel Macron, che proprio lunedì sera avrebbe dovuto annunciare in diretta tv importanti riforme. E che, in preda alla commozione, ha dato il primo segnale di riscossa: «La ricostruiremo tutti insieme», lanciando una campagna di finanziamento nazionale e internazionale.



Insomma nessuno dimenticherà il 15 aprile 2019, primo giorno delle celebrazioni della settimana Santa. E all’indomani dell’incendio la struttura complessiva della cattedrale di Notre-Dame è “salva”, ma per dire l’ultima parola sulla sua effettiva stabilità bisogna attendere il verdetto degli esperti, riuniti stamani. Mentre i pompieri. al lavoro da lunedì sera con 400 uomini, possono finalmente affermare che «la totalità dell’incendio è stata spenta».

Nunez (segretario di stato interni): «Pericolo di fuoco sotto controllo»

«Il pericolo di fuoco» dopo l’incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi «è sotto controllo» ma restano «i dubbi su come la struttura resisterà all’incendio molto grave di questa notte». Il segretario di Stato per gli Interni di Parigi, Laurent Nunez, ha fatto un punto stampa questa mattina ed ha annunciato un incontro con esperti e architetti «per cercare di stabilire se la struttura è stabile e se i vigili del fuoco possono impegnarsi per continuare la loro missione».



Papa in preghiera, vicino alla Francia

Il Papa è vicino alla Francia, prega per i cattolici francesi e per la popolazione parigina sotto lo shock del terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame. Assicura le sue preghiere per tutti coloro che cercano di far fronte a questa drammatica situazione”: così in un tweet, stamattina, il direttore della Sala Stampa vaticana Alessandro Gisotti.

Prime immagini interno: crollata una parte della volta della navata centrale

La volta della navata centrale di Notre-Dame a Parigi è crollata in alcune sezioni e sul transetto, dove poggiava la guglia: è quanto si vede nelle prime immagini riprese dall’interno della cattedrale nella notte dai vigili del fuoco, di cui alcuni frame sono apparsi su media fra cui Cnn. Dalle voragini sulla volta si vedono i bagliori della struttura del tetto che ancora brucia. I rilievi in marmo appaiono bruniti dal fumo e in fondo all'abside si vede la croce dell'Altare maggiore. A terra pezzi di legno fumante.

Ma cosa è successo esattamente? Per ora sappiamo 4 cose con certezza:

1) Alle 18:50 di lunedì 15 aprile le fiamme hanno cominciato a divampare su un'impalcatura arrivando a distruggere praticamente tutta la struttura in legno della cattedrale. Il capo dei vigili del fuoco di Parigi, Jean-Claude Gallet, ha detto che è iniziato in soffitta. I lavori di ristrutturazione, un cantiere gigantesco da 6 milioni di euro, erano cominciati da pochi giorni. In particolare era da ristrutturare e rinforzare il tetto della cattedrale, quello che - sotto la violenza delle fiamme e il peso della guglia - è crollato e adesso tutti sono con il fiato sospeso per capire se anche la preziosa volta che sovrasta la navata centrale è stata distrutta. Il rettore della cattedrale, mons. Patrick Chauvet, ha detto che l'incendio sembrava essere iniziato in una rete interna di travi di legno, molte delle quali risalenti al Medioevo e soprannominata “la foresta”.

2) Fortunatamente nell’immane tragedia non ci sono feriti tra i fedeli o i turisti, l'unico in gravi condizioni è un pompiere, uno dei 500 intervenuti con ingenti mezzi per tentare di domare le fiamme che continuavano ad avanzare inesorabili. Per la cronaca, non si sono visti Canadair, perché lanciare bombe d'acqua dall'alto avrebbe potuto causare danni se possibile peggiori. Le porte della cattedrale si sono chiuse poco prima che un’ultima ondata di turisti cercasse di entrare, hanno detto i testimoni, e non molto tempo dopo il fumo si è potuto vedere sorgere dalla guglia. Il video ha mostrato che l’impalcatura intorno alla base della guglia, parte dei grandi lavori di ristrutturazione in corso, è stato uno dei primi posti a prendere visibilmente fuoco.

3) Nella tarda serata di lunedì le fiamme si sono fatte meno intense tanto che i pompieri hanno potuto annunciare che la struttura della cattedrale «è

salva». Il rettore Chauvet ha aggiunto che reliquie preziose come «la corona di spine» di Cristo - stando alla tradizione - è intatta, ma che due terzi del tetto sono stati distrutti.

4) Fra le prime reazioni, già serpeggiano le polemiche sulla mancanza di adeguati ed efficaci automatismi antincendio, vista anche l'ampiezza del cantiere. A Parigi in particolare, le ultime settimane sono state punteggiate da incendi di palazzi a ripetizione, con numerose vittime, compresi i pompieri. La

Procura della capitale ha aperto un'inchiesta per disastro colposo mentre, almeno per ora, la pista dolosa o terroristica sembra essere scartata.

Che cosa non sappiamo

1) La causa dell’incendio rimane sconosciuta. La Procura di Parigi ha fatto sapere di aver aperto - sull’incendio della cattedrale di Notre-Dame - un’inchiesta per «danneggiamento colposo tramite incendio»

2) Lo stato di molte opere, all'interno della cattedrale e parte della sua struttura, rimane sconosciuto. Le fiamme hanno minacciato di di fondere le tre enormi vetrate “a rosone” della cattedrale, ad esempio, e potrebbero aver distrutto o danneggiato i tre organi della chiesa e decine di dipinti e sculture, alcuni dei quali risalenti al XVII secolo.

3) Molte parti della struttura erano già danneggiate e bisognose di restauro. I doccioni rotti e le balaustre cadute erano stati sostituiti da tubi di plastica e assi di legno. Queste aree potrebbero essere state particolarmente vulnerabili alle fiamme e ai detriti caduti.

