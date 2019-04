Vertice Putin-Kim, Mosca: non c’è alternativa a soluzione pacifica sul nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano all'inizio del loro incontro a Vladivostok, in Russia. Al centro dei colloqui si prevede che ci sia la questione nucleare nordcoreana. L’incontro tra Putin e Kim si svolge due mesi dopo il summit vietnamita tra Trump e il dittatore nordcoreano, in cui Pyongyang e Washington non hanno trovato un compromesso tra denuclearizzazione e allentamento delle sanzioni. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito “esauriente” la conversazione con il leader nordcoreano Kim Jong-un sulla situazione nella penisola di Corea

e sulla questione nucleare nordcoreana. Lo riferisce la Tass. Secondo Putin, la visita di Kim servirà a Mosca e Pyongyang per capire come trovare una soluzione alla questione nucleare nordcoreana e per sviluppare i rapporti bilaterali. «Riteniamo che non ci sia e non possa esserci alternativa a una soluzione pacifica della questione nucleare e degli altri problemi» della penisola coreana, ha dichiarato il presidente russo che si è inoltre detto pronto a riferire quanto discusso al presidente americano Donald Trump: «Non ci sono segreti».

Per gli analisti, Kim in Russia vuole dimostrare che la Corea del Nord non è isolata e può contare sul dialogo con la Russia per cercare di sbarazzarsi delle sanzioni per i test nucleari e missilistici. Putin vuole invece rafforzare il ruolo del Cremlino come interlocutore di primo piano nella questione nucleare nordcoreana, dimostrando che gli Usa non sono la sola potenza in grado di dettare l’agenda in questo campo.

«La situazione nella penisola coreana è di grande interesse per l'intera comunità

internazionale. Spero che i nostri colloqui diverranno un importante evento per valutare assieme la situazione e scambiare opinioni». Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un all'inizio del vertice: «Mi auguro - ha proseguito Kim - che il nostro incontro, signor presidente, sia utile per approfondire e sviluppare le relazioni tradizionalmente amichevoli e ben radicate tra la Corea del Nord e la Russia».

Mentre Putin ha sottolineato che la Russia sostiene gli sforzi del leader nordcoreano Kim Jong-un per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti. La situazione internazionale è «complessa» ma «notiamo che grazie a molte iniziative da parte del compagno Kim, negli ultimi tempi la situazione attorno alla penisola coreana si sta stabilizzando».

© Riproduzione riservata