Il lavoro dei sogni? Maiorca nuova Eldorado per gli italiani

Entusiasmo e ottimismo sono i requisiti essenziali. Insieme a un curriculum di alto livello che dimostri una serie di competenze digitali (dalla capacità di utilizzare i social network a quella di saper vendere e gestire la pubblicità online), una spiccata capacità di negoziazione, esperienza nella gestione delle reti di affiliazione e l'immancabile conoscenza dell'inglese.



La posizione è per un performance marketing manager Italia, direttamente nella sede centrale di Palma di Maiorca. Contratto di lavoro a tempo indeterminato e stipendio di 27mila euro annui.



La proposta arriva dal portale Habitissimo - l'impresa web che si occupa di mettere in contatto offerta e domanda per il settore dell'edilizia, le ristrutturazioni e i servizi per la casa - presente in Italia e in altri 8 paesi tra cui Spagna, Brasile e Messico. La società punta a creare nel quartier generale di Palma di Maiorca un team madrelingua italiano che operi nella sede centrale che si trova nel polo tecnologico e scientifico della città. La proposta prevede anche un pacchetto che punta alla “felicità” del lavoratore: orari concentrati dal lunedì al giovedì - dalle 8 alle 16,30 - mentre il venerdì uffici chiusi già alle 14. E se lavorare nella propria lingua madre in un posto paradisiaco non fosse sufficiente, Habitissimo abbraccia il concetto di “impresa felice”, un luogo di lavoro dove si tiene conto della soddisfazione del lavoratore facendolo sentire a proprio agio. Responsabile di creare un ambiente rilassato e employer friendly è Lidia Nicolau, una vera e propria Cho (Chief Happiness Officer).

«Ci sono strutture confortevoli e spazi aperti - spiega Nicolau -. I direttori ricevono formazione per risolvere i conflitti, per sapere delegare. L'azienda offre frutta gratis, aree relax, ping pong. Cala così l'assenteismo e ci sono meno assenze per malattia». Secondo dati Aire la comunità italiana alle Baleari è la più numerosa dopo quella tedesca ed inglese con circa 23.000 residenti provenienti dal belpaese.

Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura:

