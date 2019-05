Baby Sussex, Inghilterra euforica per il nuovo nato (che non sarà mai re)

La grande attesa per il Baby Sussex, primogenito del principe Harry, figlio di Carlo e della compianta Diana, e la duchessa Meghan, è finita. Con non poco imbarazzo per Buckingham Palace, per la scelta a dir poco inconsueta di far nascere il bimbo in casa e più precisamente a Frogmore Cottage, è venuto alla luce il rampollo della coppia reale più paparazzata degli ultimi anni. L’erede al trono di casa Windsor è arrivato in ritardo, ma tra le «anomalie» di Harry e Meghan anche quella dell’annuncio a parto avvenuto, diversamente da tutti gli altri discendenti. Scelta che porta con sé diverse dietrologie.

Su tutte, quella che vorrebbe l’erede al trono già nato, forse addirittura il 21 aprile, giorno del compleanno della Regina, senza che la cosa venisse ufficializzata.

GUARDA IL VIDEO. Baby Sussex, Harry: «Sono al settimo cielo»

Tanto rumore per nulla?

C’è grande euforia, per quanto il primo figlio maschio di Harry, del quale ancora non si conosce il nome, non sarà mai Re della Gran Bretagna. Il Baby Sussex è al momento al settimo posto nella linea di discendenza, con tre pretendenti addirittura quasi coetanei. La dinastia inglese, come ogni monarchia, si basa sul maggiorascato: la trasmissione della corona passa sempre al primo figlio maschio (o alla prima femmina se non ci sono maschi in discendenza diretta, come nel caso appunto dell’attuale monarca). E l’ultimo arrivato di casa Windsor ha molti maschi prima di lui. Senza contare che una regola della Corona britannica vuole che pure in caso di abdicazione (come successe per Giorgio VI, il padre di Elisabetta II che subentrò al fratello maggiore, il Re Edoardo VIII) passa comunque il primo maschio in linea diretta. «Much ado about nothing», come già secoli prima scriveva Shakespeare?

La successione è decisa

Il futuro Re del Regno Unito è già deciso da decenni e sarà il Principe Carlo, il nonno del bambino appena nato: aspetta da 70 anni di diventare sovrano. La linea dinastica non ammette eccezioni. Nessun principe nella storia della corona britannica ha mai aspettato così tanto. L’erede, nato nel 1948, ha battuto pure Edoardo VII, il figlio della ottuagenaria Regina Vittoria, che dovette attendere 60 anni per indossare la corona. Poche settimane fa la Regina Elisabetta ha compiuto 93 anni: è il sovrano più longevo di tutta la monarchia inglese, fondata quasi mille anni fa nel lontano 1066, da Guglielmo il Conquistatore. Il re Normanno sbarcò sull’isola provenendo dalla Francia, ma in realtà la sua famiglia aveva origini vichinghe e ad Hastings sconfisse le tribù di Angli e Sassoni che si stavano dilaniando per il controllo del paese. Guglielmo, William in inglese (nome che ancora oggi i suoi discendenti ancora portano), conquistò Londonwic, un piccolo borgo lungo il Tamigi che era sorto sulle ceneri della colonia romana di Londinium (fondata dall'imperatore Claudio nel 44 d.C.) e lì costruì un castello, in realtà una torre, a difesa del suo neonato impero. Ancora oggi nella Tower of London, uno dei monumenti più visitati di Londra, sono conservati i gioielli della Corona.

Scenari Irrealistici

Quando la Regina scomparirà, il trono passerà al figlio, ancorché anziano: molti ipotizzano che Carlo possa abdicare, ma anche se lo facesse, la Corona andrà al primo figlio maschio, il principe William, che ha sposato Kate Middleton e da cui sono sono nati tre figli: Baby George, il più famoso dei Royal Baby, la principessina Charlotte e il principino Louis. William è ancora giovane e dopo di lui viene appunto George. Perché il sesto pronipote della Regina possa un giorno salire al trono, la casa dei Windsor dovrebbe soffrire una sequela incredibile di lutti (almeno tre e tutti tra i bis-nipoti di Sua Maestà) oppure un altrettanto improbabile serie di abdicazioni. Cosa che esclude l’ultimo arrivato da ogni aspirazione. Più che un erede al trono, è nato l’ennesimo duca dell’immenso albero genealogico di casa Windsor.

© Riproduzione riservata