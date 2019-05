Brexit, il Regno Unito parteciperà alle Elezioni europee

Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee del 23-26 maggio. Lo scenario, sempre più probabile, è stato confermato da David Lidington, ministro del Gabinetto e vice di fatto della premier Theresa May. Le ultime speranze di evitare il voto per l’Eurocamera erano appese ai round di negoziati fra May e il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ma ormai è dato per certo che i negoziati scavalcheranno il 22 maggio: la scadenza ultima fissata da Bruxelles per scongiurare le urne Ue a quasi tre anni dal referendum del giugno 2016. Una circostanza che obbliga Londra a prendere parte alle elezioni, come era stato tenuto presente dagli ex partner europei di fronte alle lungaggini interne di Downing street per l’approvazione dell’accordo di divorzio siglato da May con Bruxelles. «Speravamo molto che saremmo stati capaci di ottenere la nostra uscita e avere i trattati conclusi, così che quelle elezioni non avessero luogo - ha dichiarato Lidington - Ma legamente ora devono avere luogo».

La nuova data di uscita? «Spero il 2 luglio»

Ora il nuovo termine per ottenere il via libera della Camera dei Comuni slitta al 2 luglio, almeno secondo quello che «spera» Lidington. La data non è casuale, perché coinciderebbe con l’insediamento del nuovo parlamento europeo in occasione delle plenaria inaugurale che si terrà Strasburgo. «Ora raddoppieremo i nostri sforzi e le trattative con i deputati di tutti i partiti per provare ad assicurarci che il rinvio sia il più breve possibile - dice - Idealmente ci piacerebbe essere in una situazione dove gli eurodeputati non debbano mai prendere il proprio seggio all’Eurocamera, per poi finire entro l’estate». Le ambizioni di Lidington si scontrano, per ora, sull’esito negativo delle trattative con i laburisti e gli scarsi progressi registrati con il resto della Camera dei Comuni. Il Parlamento ha respinto per tre volte di fila il patto siglato da Londra con la Ue, bocciato soprattutto per le sue controversie sui confini irlandesi. Sia il partito Conservatore che i Laburisti, secondo gli ultimi sondaggi, sono proiettati a una flessione di voti che andrebbe a premiare il Brexit Party: il partito euroscettico capitanato dall’ex deputato Ue Nigel Farage, considerato come uno degli artefici della Brexit.









