L’Iran minaccia di infrangere parte dell’accordo nucleare

L’Iran ha annunciato con una lettera che potrebbe recedere da alcuni degli impegni previsti dall’accordo sul nucleare nel 2015, se gli altri paesi firmatari del patto (Regno Unito, Cina, la Ue, Francia e Germania) non proteggeranno Teheran dalle sanzioni imposte dagli Usa di Donald Trump. Un’ulteriore missiva è stata inviata alla Russia. Secondo i termini dell’accordo, l’Iran si impegna a non superare una certa scorta di uranio impoverito e acqua pesante, vendendo il materiale in eccesso all’estero. L’intesa del 2015 alleggeriva le sanzioni sull’Iran in cambio di un impegno a limitare il programma nucleare. Lo strappo di Trump ha riattivato le ritorsioni contro il paese, colpendo soprattutto il settore petrolifero e bancario. In un discorso alla televisione pubblica di Stato, il presidente Rouhani ha rincarato la dose, fissando un ultimatum di 60 giorni ai leader mondiali per «rispettare le promesse» e siglare un patto che tuteli le esportazioni di greggio e il settore finanziario iracheno. Se l’ultimatum di 60 giorni dovesse scadere senza risultati, l’Iran violerà i suoi impegni e riprenderà in parallelo il suo programma di arricchimento dell’uranio (un processo che consente di ottenere un materiale fissile adatto a scopi nucleari).

Un anno fa lo strappo della Casa Bianca

L’appello di Rouhani arriva nell’anniversario della decisione di Trump di ritirare gli Usa dall’intesa siglata dall’amministrazione del suo predecessore, Barack Obama.Dopo lo strappo voluto da Trump, il ritorno delle sanzioni ha esacerbato una crisi economica già in corso, colpendo soprattutto il segmento petrolifero. L’obiettivo esplicito della Casa Bianca è di «azzerare» le esportazioni di greggio da Teheran, infliggendo un colpo pesantissimo all’economia nazionale. L’Iran ha aggiunto di voler negoziare nuovi termini con gli altri partner nell’intesa, ma ha riconosciuto che la situazione è complessa. In aggiunta, fa sapere Rouhani, Teheran potrebbe avere una «forte reazione» contro l’Europa nel caso in cui i leader Ue decidessero di imporre nuove sanzioni attraverso il Consiglio di sicurezza dell’Onu. La Casa Bianca non è ancora intervenuta sull’argomento.

