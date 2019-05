General Motors «accontenta» Trump: non chiude la fabbrica negli Usa ma la vende

NEW YORK - General Motors investe 700 milioni di dollari in Ohio per creare 450 nuovi posti di lavoro e decide di cedere un grande impianto di assemblaggio locale, che aveva da poco chiuso, perché riparta sotto nuova gestione come stabilimento di veicoli elettrici. Donald Trump, che ha fatto della crociata contro il declino manifatturiero e la fuga di lavoro all'estero una costante della sua presidenza, ha subito dichiarato vittoria. Ha rivendicato il proprio ruolo personale nel trattare con i vertici dell'azienda per salvare occupazione e produzione in uno stato del Midwest industriale americano considerato oltretutto cruciale per la battaglia delle prossime elezioni presidenziali nel 2020. La Casa Bianca aveva attaccato apertamente Gm nel recente passato per la chiusura dell'attività a Lordstown.

«Ottime notizie per l’Ohio», ha annunciato il Presidente via Twitter, raccontando di aver avuto una conversazione con il chief executive di Gm, Mary Barra, la quale gli ha esposto il nuovo progetto. «Gm venderà il bellissimo impianto di Lordstown alla Workhorse, che intende produrre camion elettrici», ha affermato. La casa automobilistica, ha aggiunto, «spenderà inoltre 700 milioni in Ohio» con assunzioni programmate in tre località. Trump ha ringraziato Barra e detto di «aver lavorato bene con Gm», concludendo che «tutte le aziende d’auto, e altre ancora, stanno tornando. Gli Usa vivono un boom».

Barra e Gm, che in passato erano stata ripetutamente tra i bersagli della Casa Bianca per l’offshoring della produzione e che dal 2018 hanno eliminato 14.000 occupati negli Usa e in Canada, hanno da parte loro indicato che «l’economia statunitense e il core business sono forti, quindi possiamo espandere l’impegno nelle attività manifatturiere americane e in Ohio e creare opportunità di lavoro». Barra ha previsto che l’azienda «porterà ulteriori impieghi negli Usa nel corso del tempo a sostegno delle misure dello Usmca», riferendosi al riformato accordo di libero scambio nordamericano, l’ex Nafta.

La nuova intesa rimane però da approvare in Congresso, dove esistono perplessità. La Workhorse, con sede a Cincinnati, è specializzata nei veicoli elettrici e potrebbe sfornare quale primo modello dalle catene di montaggio di Lordstown un furgone pick-up. Lo stabilimento di Lordstown, in tutto 6,2 milioni di piedi quadrati, aveva chiuso i battenti in marzo, dopo 52 anni di attività ininterrotta sotto le bandiere Gm e dopo aver visto uscire dai suoi cancelli ben 16 milioni di vetture. Il passaggio di mano è ora condizionato al via libera del sindacato di settore Uaw, che aveva finora insistito affinché rimanesse sotto il controllo di Gm.

© Riproduzione riservata