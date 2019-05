Dazi, tra Usa e Cina nessun accordo ma si continua a trattare

NEW YORK - «Non c'è assolutamente fretta di arrivare a un accordo. I dazi li abbiamo alzati e arriveranno più soldi nelle casse del Tesoro». Il presidente Donald Trump poche ore dopo l'entrata in vigore dell'aumento dei dazi contro la Cina ha twittato la linea, che è quella di continuare a trattare fino a quando non si arriverà a un'intesa che sia buona per gli Stati Uniti. Il round dei negoziati è continuato nel suo secondo giorno a Washington, dopo un primo incontro di 90 minuti il primo giorno tra il capo della delegazione cinese Liu He, il suo omologo Robert Lighthizer, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, con una cena di lavoro conclusiva alla Casa Bianca assieme al presidente. Liu ha continuato a ripetere che è venuto negli Stati Uniti, nonostante l'offensiva sui dazi Usa, con «la sincera volontà di trovare dei punti di intesa per superare le distanze tra le due posizioni». Mnuchin dopo aver dichiarato “finiti” i negoziati, ha definito i colloqui “costruttivi” anche se un accordo non c'è.



Tanto è bastato tuttavia a risollevare Wall Street che, subito dopo l'entrata in vigore dell'aumento delle tariffe dal 10 al 25% che hanno colpito 5.700 categorie di prodotti cinesi per 200 miliardi di dollari di export alla mezzanotte e un minuto di venerdì, l'indice Dow Jones è scivolato di oltre 340 punti, al di sotto del livello del 22 gennaio 2018, data di inizio delle dispute commerciali con la Cina quando Trump impose le prime tariffe sulle lavatrici – di contro in Asia c'è stato un rimbalzo delle borse cinesi sull'onda delle aperture di Trump con lo Shanghai composite index salito del 3,1% e lo Shanghai component index che ha guadagnato il 4%. Per le borse si è trattato della peggiore settimana dell'anno.

I trader sperano che le prime due potenze mondiali, che producono circa il 40% del Pil globale, giungano a una soluzione positiva dei negoziati per togliere di mezzo la volatilità degli ultimi giorni e soprattutto per spazzare via timori di una frenata della economia mondiale avanzati dall'Fmi in assenza di accordo.

Trump in un altro tweet, dai toni più elettorali, ha spiegato che «l'accordo aiuterà i nostri grandi agricoltori» e «le tariffe renderanno il nostro paese più forte, non debole». E ha affondato una stilettata poco elegante al candidato alla nomination democratica Joe Biden, suo probabile rivale alle prossime elezioni presidenziali: “Questa non è l'amministrazione Obama, o l'Amministrazione dello ‘Sleepy Joe'”, ha scritto.



Il ministero per il Commercio cinese ha espresso «profondo dispiacere» per l'entrata in vigore dei dazi al 25% e ha ribadito che sono pronte per le contromisure cinesi. Senza precisare però quando e se entreranno in vigore. Finora la Cina ha introdotto dazi su 110 miliardi di prodotti made in Usa che toccano solo un terzo dell'export americano. Pechino inoltre potrebbe decidere di reintrodurre la super tassa del 25% sui Suv made in Usa sospesa nei mesi scorsi. La Cina, primo mercato mondiale dell'automotive per vendite, è il secondo mercato di esportazioni per le auto americane: le vendite sono scese dai 206mila veicoli del 2017 ai poco più di 100mila dello scorso anno, stando ai dati dell'Associazione mondiale dei carmaker, che è contraria alla guerra commerciale. Così come lo sono decine di multinazionali americane che si sentono danneggiate dalle tensioni tariffarie e lamentano le perdite di ricavi dal rallentamento degli scambi e dei consumi cinesi.



Sull'altro capitolo dei nuovi dazi al 25% minacciati da Trump per i 325 miliardi di dollari di prodotti cinesi rimasti per ora fuori dalla stretta dei dazi Usa – tra cui le scarpe sportive Nike, i telefonini con l'elettronica di consumo Apple e i giocattoli – il presidente ieri ha confermato l'apertura del fascicolo per avviare la procedura.

Trump continua a ripetere che comunque andrà a finire si arriverà al risultato migliore per gli Stati Uniti. La Cina invece vuole che l'accordo commerciale debba prevedere l'eliminazione di tutti i dazi. In questo muro contro muro lo scenario più probabile è che i negoziati vengano prolungati alla prossima settimana. L'aumento dei dazi è in vigore dal 10 maggio e verrà applicato ai primi container spediti dalla Cina. Ma c'è una finestra temporale di un paio di settimane, come ha fatto notare un analista di Goldman Sachs, prima che le tariffe vengano di fatto applicate. Tempo, insomma, ancora per trattare. Sperando che la corda nel frattempo non si rompa.

