Brexit, i tre scenari per il Regno Unito nel dopo May, tra Farage e Johnson

Tre anni di calvario politico in larga misura autoimposto mettono fine alla carriera politica di Theresa May e aprono di nuovo l'uscio sul baratro di una Brexit senza rete. Le dimissioni della signora premier erano, crediamo, divenute ormai improcrastinabili, ma non significano affatto l'individuazione di un nuovo corso per il tribolato divorzio anglo-europeo. E non solo perché sul nome del successore c'è l'inevitabile incertezza dettata dalle regole di competizione interna prevista dal Tory party. Soprattutto perché l'ascesa al vertice del partito e del Paese imporrà al nuovo leader, chiunque egli sia, il realismo politico che alla fine costrinse Theresa May a cercare di declinare l'indeclinabile.

Ci ricordiamo tutti gli slogan della signora premier all'alba del suo arrivo a Downing street. Non solo il sibillino ‘Brexit significa Brexit', ma anche quel dedalo di linee rosse che si era data, finendo imbrigliata nella sua stessa rete. L'Unione europea ha dei paletti non negoziabili, a cominciare dalla questione irlandese: li aveva sotto la guida di Theresa May, li avrà sotto la guida, considerata possibile, forse anche probabile, del brexiter Boris Johnson. La “trattativa” anglo-europea non è mai stata una trattativa nel senso stretto del termine, ma, piuttosto, la graduale e dolorosa presa di coscienza da parte del Regno Unito delle regole del gioco europeo. Quelle regole che Londra stessa aveva contribuito a formare, senza aver mai avuto, evidentemente, piena consapevolezza delle conseguenze.

VIDEO / May, Ho fatto il possibile per attuare la Brexit



I brexiters sperano ora di issare al posto di Theresa May un premier capace di riaprire il negoziato con l'Ue, sfruttando le possibili incertezze della futura Commissione e dei futuri nuovi organi comunitari. Una strategia che implica prima di tutto un rinvio oltre il 31 ottobre, la data ora in vigore per l'automatica uscita di Londra dall'Ue. In altre parole ci dovrà essere un nuovo slittamento e, ammesso e non concesso che sia accolto dai Ventisette, implicherebbe come possibile primo atto del nuovo ospite di Downing street un ulteriore allontanamento della data di separazione.

Paradossali scenari della Brexit che solo una strategia azzardata e radicalmente diversa potrebbe mutare. Ci riferiamo al machista beau geste di un addio unilaterale del Regno dall'Ue: quello che Nigel Farage alla testa del Brexit party va invocando, quello che ipotizza lo stesso Boris Johnson e l'ala secessionista dura e pura del partito, quello che Theresa May aveva deciso di non fare dopo aver ben valutato l'impatto economico di uno strappo senza rete con l'Ue.



Il distacco non negoziato di Londra da Bruxelles è dunque un'ipotesi che riemergerà con forza sulla scena del contenzioso anglo-europeo se a Downing street andrà davvero un ultrà della separazione euro-britannica. Resta da vedere come reagirà il parlamento che s'è già espresso con un “no” bulgaro alla hard Brexit. Non vediamo, francamente, una svolta imminente a Westminster con i deputati conservatori tutti allineati dietro un leader brexiter radicale.



Per questo l'uscita di scena di Theresa May dischiude a nostro avviso tre scenari prevalenti: lo scisma all'interno del partito conservatore fra le due incompatibili metà, ovvero eurofili ed eurofobi. Oppure l'emergere di un'altra figura di mediazione con maggior carisma di Theresa May ma una linea politica non troppo diversa. Un profilo al quale tuttavia è difficile dare un nome. La terza ipotesi è invece l'ennesimo giro di valzer di Boris Johnson. Una volta issato sull'ambito scranno, una volta agguantato il potere dietro i vessili del divorzio anglo-europeo potrebbe decidere di essere assai più moderato, accettando qualcosa di assai simile a quanto fino a ieri considerava inaccettabile. Con buona pace di Theresa May caduta per i suoi errori, ma soprattutto per i giochi di palazzo di un partito avvelenato dalla sete di potere.

