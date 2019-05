Elezioni europee, in Francia Marine Le Pen sorpassa Macron ma non «sfonda»

Una innegabile sconfitta. Una vittoria apparente. Gli exit polls francesi confermano gli ultimi sondaggi. Prenez le pouvoir, la lista sostenuta dal Rassemblement National di Marine Le Pen è il primo partito con il 24%, e supera Renaissance, espressione di La République en marche! del presidente Emmanuel Macron (22,5%), che non era presente alle europee nel 2014, ma aveva ottenuto il 32,3% al primo turno delle legislative del 2017 (il 49,1% al secondo turno). Marine Le Pen ha immediatamente chiesto lo scioglimento dell’Assemblée Nationale e nuove elezioni legislative.

Un cocente insuccesso

Per Macron è una brutta sconfitta: l’Eliseo non a caso ha parlato di un «risultato onorevole». In difficoltà da tempo - i Gilets Jaunes hanno eroso il suo consenso proprio nelle aree dell’Ovest Atlantico, dove il partito del presidente aveva conquistato molti voti - Lrem si era data un obiettivo molto poco ambizioso: superare i sovranisti. Sarebbe stato un risultato simbolico, dal momento che Macron aveva individuato come avversari Rn, in Francia, ma anche Salvini in Italia e Orban in Ungheria.

Sondaggi confermati

Non è andata così: i sondaggi hanno sempre dato Lrem e Rn testa a testa, ma dopo gli ultimi annunci di riforma - con un taglio alle imposte per 5 miliardi a favore delle famiglie della classe media - era paradossalmente diventato molto più probabile un sorpasso di Rn. La scelta come capolista di Nathalie Loiseau - competente ex ministro per gli Affari Europei, ma personaggio grigio - non ha certo aiutato Macron: anche lei, come il presidente, si è mostrata incline alle gaffe , e non ha retto il confronto con il giovanissimo Jordan Bardella, di Rn.

Rn ai livelli del 2014

Rn festeggia, quindi. Il risultato è stato un «sussulto popolare», ha detto Bardella, e una «lezione di umiltà» per Macron. Il partito è riuscito a evitare che il presidente raggiungesse l’obiettivo. Non segna però reali progressi rispetto al 2014: anche nelle scorse europee - sia pure in un contesto politico molto diverso - il partito era risultato primo, con un risultato pari al 25%. Non ha sfondato quindi: non tra i Gilets Jaunes, probabilmente, e neanche nelle banlieues, malgrado la scelta di Bardella, figlio di emigrati italiani residenti alla periferia di Parigi. Anche la svolta moderata non avrebbe quindi prodotto risultati, senza arricchire gli altri sovranisti di Debout la France!, accreditati con un 3,5%.

Ecologisti terzo partito

È un po’ una sorpresa il terzo posto dei Verdi (Europe Écologie-Les Verts), che sono accreditati di un 12,5%, contro il 9% delle precedenti europee: è però più di quanto facessero immaginare gli ultimi sondaggi, che li vedevano testa a testa con la lista della France Insoumise del socialista radicale Jean-Luc Mélenchon (ma guidata da Manon Aubry) finito sesto con il 6%.

Partiti tradizionali in difficoltà

Male i partiti tradizionali: i neogollisti dell’Union de la droite et du centre finiscono quarti, con l’8,5%, i socialisti, confluiti in Envie d’Europe écologique et sociale sotto la guida di Raphaël Glucksmann, figlio del filosofo André, sarebbero quinti con il 6,5%, anche se Génération.s di Benoît Hamon, fuoriuscito dal Ps, potrebbe raggiungere la soglia minima del 3% . I due partiti che si ispirano ai Gilets Jaunes - l’Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons de l'Union européenne! guidato da Florian Philippot, ex portavoce di Le Pen, e Alliance jaune, la révolte par le vote - sono accreditati con uno 0,5% ciascuno.

