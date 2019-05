Mueller termina il suo lavoro: solo il Congresso può mettere sotto accusa Trump

NEW YORK - Robert Mueller torna a essere un privato cittadino. In una dichiarazione in tv, nell'annunciare il suo addio al dipartimento di Giustizia e il suo ritorno alla vita privata, il procuratore speciale che per 22 mesi ha indagato sul cosiddetto Russiagate ha ribadito quanto era emerso a marzo, quando aveva consegnato il suo rapporto conclusivo al segretario alla Giustizia, William Barr: «Se fossimo stati certi che il presidente non ha commesso crimini, lo avremmo detto». Il riferimento è alla possibilità che Donald Trump abbia ostacolato il corso della giustizia durante le indagini.

Per Mueller un presidente in carica non può essere incriminato: «Sarebbe incostituzionale». Motivo per cui il super procuratore ha deciso di farsi da parte a lavoro finito, lasciando al Congresso il compito di determinare se Trump può essere o meno oggetto di impeachment.

Per questo motivo non crede serva un suo intervento davanti ai membri delle commissioni parlamentari che indagano su Trump: «Ogni testimonianza non andrebbe oltre quanto contenuto nel rapporto» che è da lui giudicato «la mia testimonianza. Non aggiungerei nulla rispetto a quando è già stato reso pubblico». Mueller, in linea con le conclusioni del rapporto, ha quindi spiegato come «non siamo riusciti a determinare se il presidente Trump abbia commesso reati», come quello di ostruzione della giustizia.

Subito dopo la sua dichiarazione televisiva è arrivato il tweet di Donald Trump: «Niente cambia dal rapporto Mueller. Ci sono state prove insufficienti e perciò, nel nostro Paese, una persona è innocente. Il caso è chiuso! Grazie», ha scritto il presidente. Trump ha sempre definito il cosiddetto Russiagate come una «caccia alla streghe». Dopo il tweet presidenziale anche la sua portavoce Sarah Sanders si è espressa in una nota spiegando che «il procuratore speciale ha completato la sua inchiesta, ha chiuso il suo ufficio e il caso. Mueller ha esplicitamente detto che non ha nulla da aggiungere oltre a quanto contenuto nel rapporto e che, di conseguenza, non intende testimoniare al Congresso». Per la Casa Bianca, il rapporto da oltre 400 pagine «è chiaro; non c'è stata collusione né cospirazione e il dipartimento di Giustizia ha confermato che non c'è stata ostruzione di giustizia. Il procuratore speciale Mueller ha anche detto che il segretario alla Giustizia William Barr ha agito in buona fede nel gestire il rapporto», che gli fu consegnato a marzo e che lui diffuse con omissis. «Dopo due anni, il procuratore speciale va avanti con la sua vita e tutti gli altri dovrebbero fare altrettanto».



Diverse, ovviamente, le considerazioni che arrivano da parte dell'opposizione democratica sulle dichiarazioni in diretta televisiva del procuratore speciale Muller. Dichiarazioni che «rendono chiaro ciò che sanno quelli che hanno letto il suo rapporto: è un riferimento all'impeachment, spetta al Congresso agire», ha twittato la candidata dem Elizabeth Warren. A suo avviso Mueller non lascia dubbi su tre punti: «Non ha scagionato il presidente perché ci sono prove che ha commesso crimini; le direttive del dipartimento di giustizia gli impedivano di incriminare il presidente con qualsiasi crimine; la costituzione lascia al Congresso la possibilità di agire e questo è l'impeachment».

L'altra democratica candidata per una nomination, Kamala Harris, a sua volta chiede al Congresso di agire per avviare la procedura di impeachment contro Trump: «Ciò che in pratica ha fatto Robert Mueller è tornare a un rinvio all'impeachment. Ora spetta al Congresso chiedere conto a questo presidente delle sue responsabilità», ha twittato. Dello stesso tenore le parole del presidente della commissione giustizia della Camera, Jerrold Nadler: «Spetta al Congresso rispondere ai crimini, alle bugie e ad altri illeciti del presidente dato che Mueller non era in grado di perseguire le accuse». Secondo Kamala Harris, in ultimo, bisogna «avviare le procedure di impeachment». A questo punto «è un nostro obbligo costituzionale».

