Addio austerity: Helsinki ora promuove la spesa pubblica

Aumento della spesa pubblica per welfare e infrastrutture, vendita di asset statali, incremento delle tasse, soprattutto quelle ambientali. È una ricetta di rottura con un decennio di austerity quella proposta dal nuovo governo finlandese, pronto a entrare in carica già questo mese dopo che il premier designato, l’ex sindacalista Antti Rinne (primo socialdemocratico in 16 anni), ha trovato più in fretta del previsto l’accordo per una coalizione a cinque.

A farne parte - oltre ai Socialdemocratici, primi di stretta misura alle elezioni di aprile – saranno Verdi, Sinistra, Partito del popolo svedese e Centro, il partito del premier uscente Juha Sipilä. Esclusa dalla compagine di governo la destra populista dei Finlandesi, secondi per un soffio alle elezioni.

Il governo uscente di Sipilä si era contraddistinto proprio per aver imposto misure di austerity finalizzate a tagliare la spesa pubblica di circa 4 miliardi ed era riuscito anche a ridurre il debito pubblico del Paese per la prima volta in dieci anni. In linea peraltro con la filosofia a lungo predicata dal Paese nordico durante la grave crisi del debito, con tanto di reprimende ai “Paesi cicala” dell’Europa del Sud. Rinne invece ha messo subito in chiaro la nuova linea d’azione: «Non attueremo una politica fiscale prociclica – ha detto – che aggraverebbe una spirale negativa nel caso in cui se ne verificasse una; al contrario adotteremmo misure anticicliche».

Più in dettaglio, la ricetta economica del prossimo governo a guida socialdemocratica prevede un aumento della spesa pubblica di 1,23 miliardi all’anno da qui al 2023, a cui si aggiungono 3 miliardi utilizzabili in caso di shock esterno, come una nuova recessione nell’Eurozona. Previdenza e rigore nordico non sono tuttavia del tutto abbandonati: per finanziare all’80% il pacchetto, l’esecutivo pensa di aumentare di 730 milioni le tasse (per lo più attraverso tributi ambientali, come l’aumento dell’imposta sui combustibili fossili, ma anche balzelli su tabacco e alcolici) e di incassare ben 2 miliardi e mezzo dalle privatizzazioni. Gli investimenti serviranno ad aumentare le pensioni, migliorare l’istruzione (si pensa ad un aumento dell’età della scuola dell’obbligo da 17 a 19 anni), finanziare la manutenzione delle strade e i nuovi progetti di infrastrutture ferroviarie. Ma dalle nuove misure il governo si attende anche un aumento dell’occupazione, dal 72,4 al 75% della forza lavoro.

Il futuro dirà se quelli che Rinne chiama «investimenti nel futuro» ridaranno dell’economia finlandese lo slancio perduto dopo il declino di Nokia e la crisi di silvicoltura e industria della carta. A Helsinki però l’inversione di rotta nelle politiche economiche solleva già qualche perplessità.

