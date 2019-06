Un italiano di peso nell’esecutivo europeo che sta per nascere

A rifletterci, mai come oggi il braccio di ferro tra Europa e Italia rischia di essere davvero esplosivo. Negli ultimi venti anni, infatti, i rapporti Bruxelles - Roma hanno sovente attraversato momenti di crisi: quante volte abbiamo parlato di euroscettici, di eurocrati, di Ue sorda al dialogo? Per curiosità, sono andato a rileggermi gli articoli scritti nei momenti più bui della nostra vita comunitaria e, per certi versi, tutto mi è parso un “deja vu”. Eppure mai come in questi giorni il club europeo sembra per noi una specie di “Titanic” che si abbatte sul Belpaese, molto peggio di quanto è successo pochi giorni fa con la nave di crociera che è finita contro una banchina nella darsena di Venezia.



Proprio nelle ultime settimane, in effetti, sono andati in onda in parallelo due film dai contenuti contrastanti: se da un lato c'è stata la procedura d'infrazione che la Commissione europea ha cominciato ad avviare nei confronti del Belpaese reo di non aver mantenuto fede alle promesse di ravvedimento sui conti pubblici sempre più “in rosso” fatte appena sei mesi fa, dall'altra parte, con il voto del 26 maggio, sono salite vertiginosamente le quotazioni in Italia di Matteo Salvini che da tempo insiste su temi non certo cari agli europeisti. Intendiamoci, ci sono anche tante buone ragioni per criticare l'Unione a due velocità che, spesso e volentieri, ha finito per privilegiare la serie A del Vecchio Continente (Germania in primis): se oggi l'economia tricolore è in condizioni così difficili, se il “made in Italy” continua a perdere colpi e se anche nella penisola comincia ad aleggiare il “rischio-Atene” (non siamo ancora al pianto greco di qualche anno fa in riva all'Egeo, ma poco ci manca), un po' di colpe le hanno pure quelli che siedono nelle sale dei bottoni di Bruxelles. Ma anche per queste ragioni, avremmo oggi bisogno di dialogare ancor più con la Ue. Difficile, però, essere meno euro-intransigenti proprio nel momento in cui l' uomo forte del nostro governo è diventato tale anche per avere chiuso spesso la porta in faccia all'Unione.



Per tutte queste ragioni, sarebbe opportuno che l'esecutivo europeo che sta per nascere abbia qualche italiano di peso che non sia il solito “grand-commis”. Perché oggi non possiamo più accontentarci solo delle rassicurazioni del governo gialloverde pronto a ripeterci che tutto si risolverà per il meglio.

