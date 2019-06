Hong Kong, cosa sta scatenando le proteste contro la Cina

Domenica 9 giugno le strade di Hong Kong, l’ex colonia britannica passata sotto la giurisdizione cinese nel 1997, sono state invase dalla più imponente manifestazione di piazzanegli ultimi tre decenni. La protesta è esplosa contro un disegno di legge del parlamento per facilitare l’estradizione in Cina, permettendo alla Repubblica popolare cinese di processare in patria i sospetti che risiedono a Hong Kong. I critici denunciano le ingerenze di Pechino e la violazione dello statuto speciale che era stato concesso al paese 22 anni fa. Il testo è stato presentato il 10 giugno. La seconda lettura, prevista il 12, è stata rinviata di fronte a manifestazioni che stanno mandando in tilt la città. Il voto è atteso per il 13 giugno.



Il timore è che si vada a incrinare l’indipendenza giudiziaria che ha disciplinato l’esperimento del «one country, two sytems»: la convivenza sotto a un paese unico (la Cina) di due sistemi diversi (Cina e Hong Kong). Già nel 2014 la città-stato, tecnicamente una Regione amministrativa speciale della Cina, era stata paralizzate per 79 giorni da manifestazioni per un’apertura democratica del paese: la cosiddetta Rivoluzione degli ombrelli, una mobilitazione per ottenere il suffragio universale completo alle urne, chiamata così per l’uso di parapioggia in difesa dai fumogeni della polizia.

Ma cosa dice esattamente il disegno di legge?

La legge permetterebbe di estradare in Cina i «sospetti», sottoponendoli al processo dei tribunali nazionali. La maggioranza filo-cinese, capeggiata dal capo esecutivo (capo del governo) Carrie Lam, sostiene che le nuove regole siano necessarie per colmare un vuoto legislativo ed evitare che la città-stato diventi un «rifugio per criminali» generici. Secondo il nuovo impianto legislativo, l’estradizione sarebbe prevista per tutti i sospetti accusati di un crimine con pena superiore ai sette anni di detenzione. Il via libera alla consegna alla Cina sarebbe di responsabilità del capo esecutivo dopo una prima lettura dei tribunali. I 70 membri del Consiglio legislativo, il parlamento monocamerale del paese, non avrebbero alcun potere né sulla valutazione del caso né sulla decisione finale. Il testo si applicherebbe anche alle richieste di estradizione in arrivo da Taiwan e Macao. Lam ha giustificato la proposta citando il caso di una donna di Hong Kong uccisa in Taiwan. Le autorità locali hanno avviato delle indagini sul fidanzato della vittima, tornato nel frattempo a Hong Kong, ma non sono riusciti a processarlo per l’assenza di regole sulla estradizione.

E quali sono le sue controversie?

La nuova legge viene vista come una minaccia per le libertà civili e il segno di una (ulteriore) ingerenza di Pechino nell’indipendenza giuridica di Hong Kong. Con il nuovo regime, dicono i critici, l’estradizione potrebbe essere richiesta per catturare e processare più avversari politici che criminali comuni. Secondo dati riportati dai media internazionali, il tasso di condanna nelle corti cinesi sfiora il 100% e si accompagna al ricorso ordinario a tortura e negazione del diritto di difesa degli imputati. Il governo cinese ha ribadito che l’iniziativa è nata esclusivamente dal suo omologo di Hong Kong, ma non ha fatto mistero di sposare in pieno la causa. China Daily, un quotidiano controllato dal Partito comunista cinese, si è espresso apertamente a supporto della legge, ribaltando le cronache sulla proteste di piazza. In un articolo pubblicato il 10 giugno, si parla di un corteo di «800mila cittadini che dicono sì alla nuova legge», contro i 240mila attribuiti alla manifestazione di ostilità al nuovo testo.

Ma come “funziona” Hong-Kong?

Dopo 156 anni come colonia dell’Impero britannico, Hong Kong è stata «restituita» alla Cina nel 1997, diventando la prima Regione amministrativa speciale del paese. L’accordo siglato in quella occasione prevedeva, fra le altre cose, che libertà civili e diritti umani sarebbero state tutelati per i successivi 50 anni. Oggi la metropoli, popolata da oltre sette milioni di abitanti, viene classificata come una semi-democrazia. Il Consiglio Legislativo, il parlamento, è composto da 70 membri, eletti in parte per via diretta e con suffragio universale (40 seggi) e in parte in via indiretta dai cosiddetti «collegi funzionali»: collegi a base limitata in rappresentanza di settori fondamen tali per il paese, dall’industria alla finanza. Il capo esecutivo è poi nominato da un Comitato elettorale di 1.200 membri, sempre in rappresentanza di varie categorie professionali. La scelta deve essere poi ratificata da Pechino. Il paese conserva le sue differenze fondamentali dalla madrepatria a livello giuridico ed economico. Nel primo caso, l’’ordinamento è incardinato sul common law, il diritto che si basa sulla giurisprudenza e non su codici costituzionali (da qui, ad esempio, la proposta di emendare la legge sull’estradizione in base a un caso singolo). Quanto all’economia, la città-stato ha sempre goduto e continua a godere di una libertà che ha trasformato la metropoli in un hub finanziario globale. La sua borsa è fra le prime cinque al mondo, con una capitalizzazione di mercato di quasi 4mila miliardi di dollari Usa.

