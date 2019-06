Mondiali in Qatar, Michel Platini fermato con l’accusa di corruzione

Michel Platini nei guai per corruzione: l’ex campione della Juventus ed ex presidente dell’Uefa, è stato fermato per essere interrogato presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre in relazione all’inchiesta su «presunti atti di corruzione attiva e passiva» nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia (l’ultimo dei due segretario generale dell’Eliseo). Platini è sottoposto tecnicamente a un fermo di polizia per essere interrogato. Il fermo prevede una custodia al massimo di 24 ore (raddoppiabili in caso di reati di particolare gravità).

Nell’indagine della procura francese era stato già precedentemente interrogato l’ex presidente della Fifa Sepp Blatter, per l’assegnazione dei mondiali 2018 alla Russia e del 2022 al Qatar. Blatter, che era il presidente della Fifa al momento del voto per l’assegnazione dei mondiali, avvenuto nel 2010, ha accusato Platini di essersi ritirato da un “accordo tra gentiluomini” per assegnare il torneo 2022 agli Stati Uniti. L’allora presidente dell’Uefa avrebbe cambiato idea dopo una riunione avvenuta nel mese di novembre, ospitata dall’allora presidente Nicolas Sarkozy all’Eliseo, con il principe ereditario del Qatar, ora emiro, Tamin bin Hamad al-Thani. Platini ha a lungo insistito sul fatto che l’incontro non avrebbe influenzato il suo voto per il Qatar meno di due settimane dopo. «Sarkozy non mi ha mai chiesto di votare per il Qatar, ma sapevo quale sarebbe stata la scelta giusta da fare», aveva detto all’Ap nel 2015. Ma Blatter ha accusato Platini di aver “tradito” il patto per tutelare gli interessi francesi. Platini confermò successivamente di aver votato a favore del Qatar.



Sia Platini che Blatter sono stati defenestrati dalle loro posizioni di potere ai vertici del calcio nel 2015. Platini è stato bandito dalla Fifa per illecito finanziario in relazione a un pagamento di 2 milioni di dollari autorizzato da Blatter, mentre i metodi del Qatar per portare la Coppa del Mondo in Medio Oriente per la prima volta sono stati oggetto di indagini da parte della Fifa, ma, finora, non si sono mai riscontrate «prove di attività illecite» riguardo all’offerta dell’emirato.

