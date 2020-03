Monetine dematerializzate per supportare consumi e negozianti Secondo la Banca d’Italia il valore delle monete di modesto valore che in parte giacciono nei nostri salvadanai ammonta a 1,4 miliardi di euro di Marcello Minenna

Secondo i dati della Banca d'Italia il controvalore delle emissioni nette di monete metalliche in Italia supera i 4,6 miliardi di euro. Di questi 1,4 miliardi di euro sono costituiti da monete di modesto valore facciale che in parte giacciono immobilizzate nei nostri salvadanai. I restanti 3,2 miliardi di monete metalliche rappresentano, insieme alle banconote, la moneta circolante il cui uso, come noto, non è tracciabile, esattamente come quello delle cripto-valute. Una caratteristica che, evidentemente, fa del contante uno strumento idoneo a favorire il sommerso e altre attività illecite con scarsa efficacia dei tentativi di contrasto da parte delle autorità.

EMISSIONI NETTE ANNUE DI MONETE METALLICHE IN ITALIA

In realtà, oggigiorno le moderne tecnologie, in particolare quelle digitali, ci permetterebbero di realizzare facilmente una valuta dematerializzata di Stato (o di banca centrale) capace di rimettere in circolo in tempi rapidi la moneta metallica inutilizzata secondo modalità sicure e monitorabili dalle istituzioni e di avviare così la fase 1 di una transizione che in prospettiva potrebbe interessare anche le banconote.

L'idea è quella di consentire a tutti i cittadini il deposito delle monete in loro possesso in una carta di pagamento simile a quelle usate per i buoni pasto aziendali o per il reddito di cittadinanza o, in alternativa, in un portafoglio digitale (e-wallet) accessibile direttamente dal proprio smartphone tramite apposita app. Le informazioni rilevanti sulla posizione di ogni utente sarebbero raccolte in un database del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso degli e-wallet, si potrebbe prevedere il ricorso a soluzioni di registrazione contabile su libri mastri digitali decentralizzati (c.d. distributed ledger technology ¬¬o DLT) analoghi a quelli della blockchain su cui avvengono le transazioni in cripto-valute. La differenza sostanziale è che, mentre la blockchain è accessibile in modalità anonima (‘cripto') senza bisogno di autorizzazione e qualsiasi utente può effettuarvi e registrarvi una nuova transazione, la DLT da utilizzare per l'operatività tramite gli e-wallet richiederebbe credenziali di accesso idonee a identificare agevolmente l'utente e limiterebbe le transazioni solo al circuito di operatori abilitati in base ad apposite disposizioni normative.

La liquidità disponibile in modalità dematerializzata sarebbe utilizzabile dai titolari con una serie di restrizioni. Le somme versate nelle carte di pagamento o negli e-wallet dovrebbero essere spendibili solo presso esercizi commerciali di dimensioni medio-piccole collocati nel territorio della Repubblica. Ciò assicurerebbe che, almeno per quanto riguarda gli effetti di primo grado di questa iniziativa, l'economia nazionale fosse il principale beneficiario con un occhio di riguardo alla piccola distribuzione fiaccata dalla concorrenza impari della grande distribuzione e dei giganti dell'e-commerce, entrambi spesso riconducibili a soggetti esteri.

Per incentivare questa “spesa trasparente”, si potrebbero prevedere buoni-consumo in una percentuale compresa tra il 10% e il 20% delle somme depositate dall'utente e spendibili entro una data di scadenza prefissata. In tal modo si incoraggerebbe l'uso dei saldi disponibili nel breve-medio termine, supportando i consumi privati – e, quindi, la domanda interna – in un momento particolarmente delicato per l'attività economica.

Qualche agevolazione potrebbe essere prevista anche per gli esercizi commerciali, ad esempio nella forma di credito d'imposta sulle transazioni effettuate a valere sui portafogli digitali o sulle carte di pagamento della clientela. Scopo di tali agevolazioni sarebbe quello di portare in chiaro una parte del “nero”, garantendo peraltro che i numerosi venditori abusivi presenti nelle nostre strade siano esclusi a monte da questo circuito di scambi.