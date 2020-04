Monetizzare nell'Europa al bivio di Paolo Liberati* e Massimo Paradiso**

(MasterSergeant - stock.adobe.com)

Tutto fuorché la moneta. Così potrebbe sintetizzarsi un dibattito che finora è ridda di voci sugli strumenti per affrontare la crisi in atto, e che ha prodotto una singolare dicotomia di posizioni con riferimento ai 35 miliardi per la sanità previsti dal MES: chi lo critica è sovranista; europeo, invece, chi lo vuole. Così facendo si falsa la realtà, che è altrove. Laddove sia possibile percepire il senso di quello che sta accadendo, infatti, si ricorre massicciamente alla monetizzazione del debito. Cioè alla moneta come espressione del patto sociale che lega i cittadini allo Stato in un rapporto di fiducia, e che può (e deve) anche consentire allo Stato di agire sottraendosi al condizionamento del mercato.

La Banca d'Inghilterra ha accordato al Tesoro il finanziamento diretto delle necessità di spesa, impedendo che lo Stato – per il finanziamento della spesa pubblica – dipenda dal mercato, almeno fino a quando non sarà cessata l'emergenza pandemica, e probabilmente ben oltre. Nulla di nuovo in sé, se non per i rilevanti importi previsti, per ora 200 miliardi di sterline. Già durante la crisi del 2009, infatti, analoghe operazioni furono compiute dalla Banca d'Inghilterra. In quegli anni, nel Regno Unito – non certo per indisciplina fiscale – il rapporto tra debito e Pil è passato da poco meno del 40% nel 2006 all'80% nel 2013, con la quota di debito pubblico detenuta dalla Banca d'Inghilterra cresciuta fino a ¼ del totale. Con la certezza che la banca non avrebbe usato il debito posseduto per condurre attacchi speculativi al governo inglese.

Negli Stati Uniti, la Fed ha recentemente annunciato che l'acquisto di titoli di Stato, inizialmente stabilito in 500 miliardi di dollari, sarà esteso senza limiti. Contemporaneamente, sta approntando modalità di prestito dirette ai livelli di governo diversi da quello federale per ulteriori 500 miliardi di dollari (la Municipal Liquidity Facility). Così la Fed aumenterà la quota di debito pubblico detenuta, che prima della crisi superava già l'11% del totale e che va a sommarsi alla quota del 27% percento detenuta dalle agenzie governative (fondi di sicurezza sociale e pensionistici federali).

Per tacere poi del Giappone, con un rapporto tra debito pubblico e Pil attualmente pari a circa il 250%. Sarebbe da chiedersi, se ragionassimo con i parametri europei, come sia possibile che il Giappone riesca a collocare sul mercato titoli decennali con un rendimento praticamente nullo (0,015%) e un titolo quarantennale a tassi irrisori (0,48%) in corrispondenza di un così elevato debito pubblico. La risposta è semplice: circa il 70% dei titoli di stato sono detenuti dalla banca centrale giapponese; il resto è in banche giapponesi e altre istituzioni nazionali, con l'effetto di isolare i rendimenti dei titoli da ciò che accade nel mercato globale, e di evitare qualsiasi tentazione speculativa.

In Europa tutto questo non è consentito, ma neanche sarebbe del tutto impossibile. L'art. 123 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), vieta alla BCE l'acquisto diretto di titoli di debito pubblico emessi dagli stati membri. Con la preminente finalità di evitare effetti sull'inflazione, che in Europa rimane ben al di sotto dell'obiettivo del 2%, rafforzando l'euro a vantaggio surrettizio delle esportazioni tedesche, attualmente il paese con il più elevato avanzo commerciale al mondo. La BCE non può dunque monetizzare i debiti degli stati, acquistando titoli sul mercato primario. Ma è possibile il quantitative easing, come è noto ora attivato per 750 miliardi. Questo strumento consente di contenere lo spread, ma non impedisce la crescita dei rapporti tra debito e Pil dei singoli stati. Cosicché, quando il tempo della crisi sarà passato, bisognerà fare i conti con i vincoli tornati stringenti e con le politiche di austerità per ridurre il rapporto tra debito e Pil. A quel punto davvero si crede che la soluzione del problema, dopo 30 anni di avanzi primari, sia che l'Italia possa continuare sulla stessa linea per almeno altri 30 anni senza compromettere sviluppo, crescita e protezione sociale?