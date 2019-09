Monfalcone passa all’Authority: sinergie con il capoluogo

Con l’operazione di acquisizione portata a termine, spiegano all’Autorità di sistema, «i beni e le aree saranno acquisiti dal demanio statale, gestito dall’Authority. Si tratta dunque di una valorizzazione del patrimonio pubblico. Questa operazione consentirà, infatti, di unificare il regime giuridico di gestione delle aree, proprio attraverso l’istituto della concessione demaniale. In questo modo saranno favoriti anche gli investimenti privati», con un beneficio diretto sullo sviluppo dei traffici portuali.

GLI SBOCCHI SUL MARE

La decisione di acquistare, che aveva già ottenuto il parere positivo del ministero dei Trasporti, porta all’inclusione del porto isontino nell’Adsp giuliana. Il processo per raggiungere questo obiettivo, in cui è stata coinvolta anche la Regione Friuli Venezia Giulia, sarà completato con la firma di un’intesa istituzionale fra gli enti interessati, che completa formalmente il passaggio di competenze per la gestione dello scalo di Monfalcone.

Gli otto dipendenti dell’Azienda speciale, inoltre, saranno inseriti nell’organico dell’Authority non appena il ministero provvederà ad approvare una nuova pianta organica.

Per Monfalcone si tratta di una svolta epocale che, attraverso la gestione unitaria delle aree, «porterà – dicono all’Adsp - la ricomposizione delle competenze amministrative e una generale sinergia con Trieste, per utilizzare tutte le potenzialità che hanno fatto di Monfalcone un porto nazionale importante per particolari tipologie di merce, quali la cellulosa, le auto e i prodotti siderurgici».

L’esecutività della delibera è subordinata al parere positivo della Corte dei conti che, peraltro, in passato aveva sollecitato il superamento dell’attuale situazione di gestione amministrativa.