Monithon lancia il tutor per il monitoraggio civico dei progetti pubblici Per il monitoraggio civico dei progetti finanziati con risorse pubbliche arriva anche il “tutor”

La mappa dei progetti controllati da Monithon

1' di lettura

Monithon, la piattaforma che mette a disposizione metodi e strumenti per verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi finanziati dalla politiche pubbliche, sperimenta un'applicazione web completamente nuova dove registrarsi e raccontare i propri obiettivi di monitoraggio e in cui lo sviluppo dei report è suddiviso in 3 fasi: un primo step dedicato all'analisi del progetto di investimento e dei principali documenti, un secondo incentrato sulla valutazione di efficacia del finanziamento che si è scelto di monitorare, mentre il terzo riguarderà i risultati e l'impatto del monitoraggio civico.



Per le prime due fasi è ora disponibile, previa registrazione alla piattaforma, MoniTutor una guida al monitoraggio civico strutturata in una serie di domande e suggerimenti sviluppati dalla redazione di Monithon con il supporto di un vasto gruppo di esperti di politiche pubbliche.



La guida è attualmente sperimentata dai ragazzi dell'edizione 2019-2020 di “A Scuola di OpenCoesione” e il team ASOC ha realizzato un tutorial sull'uso delle nuove funzionalità di Monithon.