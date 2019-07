730, monitorare gli importi già versati

Vanno sempre verificati gli importi degli eventuali acconti versati/trattenuti per il 2018 e del credito riportato dall’anno precedente (quadro F). In caso di importi a debito, è possibile versare quanto dovuto a rate (da due a un massimo di sette), il cui numero va indicato espressamente nel rigo F6 della colonna 7. Se si ritiene di non dover versare alcun acconto per il 2019, è possibile barrare la colonna 1 del rigo F6. Nella colonna 2 del rigo F6 si può scegliere di versare un acconto in misura inferiore al dato «storico».