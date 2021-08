Monopattini, in arrivo una stretta: divieto per i minori, obbligo di casco e giubbotto o bretelle riflettenti

4' di lettura

Non è raro vedere automobilisti lasciare l’auto nei parcheggi di scambio delle grandi città, tirare fuori dal porta bagagli il monopattino e andare al lavoro. Dopo l’arrivo della pandemia da nuovo coronavirus che ha spinto a cercare mezzi di trasporto individuali per evitare i contagi e la raffica di incentivi del governo (sconto del 60% sul prezzo d’acquisto, per un valore massimo del bonus pari a 500 euro), i monopattini hanno preso piede come mobilità green in città piccole e grandi, tanto da cambiare il volto della sharing mobility del Paese. «Le città non possono essere trasformate in pericolosi parchi giochi, in balia del far west dei monopattini. Il fenomeno è stato troppo a lungo sottovalutato», hanno detto Elena Maccanti (Lega) relatrice della proposta di legge che vuole modificare le regole d’uso dei monopattini, e Giuseppe Donina, relatore della legge di riforma sul Codice della strada (Lega).

Un veicolo condiviso su tre è un monopattino

L’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility ha reso noto che «un veicolo condiviso su tre è un monopattino». I servizi in sharing realizzano numeri «senza precedenti proprio nell’anno della pandemia, e in 12 mesi diventa il numero uno nel nostro Paese (anche quello più presente nelle città del Sud)». Troppi sono indisciplinati, tanto che si vedono spesso sfrecciare nelle strade delle città, piombare sui marciapiedi o in aree pedonali senza fare troppa attenzione a pedoni, passeggini e bambini piccoli. Nelle città circola un numero imponente di monopattini, sicuramente con effetti benefici sull’inquinamento. Ma l’eccessiva disinvoltura di alcuni e i numerosi incidenti, anche mortali, hanno spinto il Parlamento a mettere mano alle regole, individuando una regolamentazione più serrata.

La stretta in commissione Trasporti della Camera

Come già anticipato dal Sole 24 Ore, il 15 aprile 2021 alla Camera dei deputati è iniziato in commissione Trasporti l’esame del disegno di legge con “Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”. Primo firmatario il deputato di Forza Italia Roberto Rosso (che ha chiesto un’esame urgente in commissione), relatrice Elena Maccanti della Lega. Un provvedimento che mira a far fronte alle criticità legate alla circolazione dei monopattini elettrici nelle città. «Auspico che sia possibile superare le barriere che hanno finora diviso sostenitori e detrattori dei monopattini, giungendo a elaborare un provvedimento che tuteli nello stesso modo gli utilizzatori di questi mezzi e gli altri soggetti che circolano sulle strade», ha sottolineato la relatrice Elena Maccanti in commissione. Il deputato Roberto Rosso ha ricordato come i sindaci di numerose città abbbiano introdotto regole spesso contrastanti: a Firenze, per esempio, è obbligatorio l’uso del casco. «Di fronte a una situazione così disordinata - ha spiegato Rosso - si impone per il Parlamento l’obbligo di riappropriarsi con spirito unitario della materia, tramite la proposta di legge all’esame, che è un punto di partenza sul quale c’è la massima disponibilità ad accogliere modifiche». Obiettivo dare un quadro certo alla circolazione dei monopattini, in sicurezza.

Divieto ai minorenni e nuovi limiti di velocità

Il provvedimento prevede una normativa autonoma per disciplinare la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, abrogando le attuali disposizioni in vigore (commi da 75 a 75-septies dell’articolo 1 della legge 160/2019). Tra le nuove regole, contenute in otto articoli, arriva, innanzitutto, il divieto di uso per i minorenni. Divieto che suona un po’ come un controsenso se si considera che a 14 anni si può condurre un motorino e che finora era concesso l’uso del monopattino dai 14 anni in poi. Poi l’introduzione del limite di velocità di 20 chilometri orari sulle piste ciclabili e di 30 km orari sulle strade urbane. Nelle aree pedonali massimo a 6 km orari.

Marciapiedi off limits, casco, giubbotto o bretelle autoriflettenti

Il marciapiedi diventa off limits: lì i monopattini vanno portati solo a mano. E niente più sosta selvaggia. Oltre al casco, si chiede di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Il provvedimento introduce anche la definizione di monopattini elettrici, indicando i requisiti per l’ammissione alla circolazione, dall’assenza di posti a sedere al motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kilowatt. Poi il segnalatore acustico, il regolatore di velocità, la marcatura Ce. E vieta la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi, indicando una specifica sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400 per chi non rispetta le regole. Alla violazione, si legge nel testo, consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, qualora il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW.