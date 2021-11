Monopattini, auto e multe: misura per misura le novità in vigore

Nuove regole per i monopattini, ma senza rivoluzioni. Multe più salate, ma solo in pochi casi di sosta vietata. Sosta agevolata di gestanti e famiglie (“strisce rosa”) ma si farà attendere. Occhio al web per capire quanti punti restano sulla patente. Ai passaggi a livello si potrà essere multati con telecamere. Novità pure su fogli rosa e neopatentati. Ecco le principali novità della versione definitiva del decreto Infrastrutture, in vigore, per la maggior parte, dal 10 novembre 2021.

