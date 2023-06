Monopattini: targa, casco e polizza obbligatori. Sosta vietata sul marciapiede

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Obbligo di targa, assicurazione e casco per tutti. Sono le nuove regole per fare ordine nell’uso dei monopattini elettrici (45,9 milioni in condivisione sulle strade italiane) annunciate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e inserite nella bozza del Ddl sul nuovo Codice della strada che approda oggi in Consiglio dei ministri.

Circolazione solo in aree consentite

Tra le novità che incideranno sulla cosidetta micromobilità elettrica nelle città italiane c’è quella di un meccanismo che blocca i veicoli se escono dalle aree consentite. Spetterà alla deliberazione della Giunta comunale per l’attivazione del servizio di noleggio dei monopattini prevedere «l’obbligo, per il gestore del servizio medesimo, di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei medesimi al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione».

Loading...

Targa e assicurazione

Il Ddl stabilisce inoltre il divieto di circolazione dei monopattini elettrici privi di contrassegno (plastificato e non rimovibile) e di copertura assicurativa (assicurazione per la responsabilità civile verso terzi).

Salvini: Su alcune tratte valutiamo superamento 130 km/h

Casco obbligatorio per tutti

Viene poi introdotto l’obbligo di uso del casco a bordo dei monopattini a tutti i conducenti. Ora a dover indossare l’elmetto erano solo i conducenti minorenni. Nel 2021 il Comune di Firenze aveva esteso l’obbligo anche ai maggiorenni ma il Tar aveva accolto il ricorso di un’azienda di sharing annullando così il provvedimento. La motivazione della sentenza era “la non competenza normativa” del Comune in materia di sicurezza stradale e codice della strada.

Limite di velocità

Si stabilisce che i monopattini possono circolare «solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.