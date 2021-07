Monopattini alla deriva tra aule di Tar e marciapiedi

3' di lettura

E sono tre. Non sembra, ma questa è la terza estate in cui l’uso su strade pubbliche dei monopattini e degli altri micromezzi elettrici per la mobilità sostenibile è legale. Legale ma non sicuro. Senza contare che alcune norme sono anche finite al Tar. Partiamo dalla sicurezza mancata. Di chi è la colpa se non si è provveduto in questi anni? Ragionando come ai tavoli ufficiali in cui politici e tecnici discutono, decidono e diffondono comunicati stampa, diremmo che è colpa di norme ancora incomplete e non ancora severe a sufficienza. Se invece pensassimo a ciò che vediamo ogni giorno nelle nostre città, diremmo che è colpa di noi tutti.

Sì, perché la vicenda dei monopattini elettrici (e dei meno diffusi segway, monoruota e hoverboard) è un paradigma dell’Italia. C’è qualcosa che desta allarme sociale? Ecco una norma con nuovi vincoli e/o sanzioni più dure. Ma pochi la applicano (anche perché non di rado è inapplicabile) o comunque si rivela inutile.

Trent’anni fa, ad esempio, chi contava stabilì che, per dissuadere i bulli da cavalcavia dal lanciare pietre contro i veicoli in transito, occorresse «dare un segnale». E segnale fu: sui sovrappassi spuntarono improbabili cartelli di divieto di fermata, con la zelante precisazione «anche per pedoni». Ma il fenomeno fu ridimensionato solo grazie a più sorveglianza e meno titoloni sui media (limitando l’effetto emulazione).

La rincorsa delle regole

Con la micromobilità elettrica, nella sostanza, non è andata molto diversamente. Per un lustro si sono venduti monopattini e simili senza dire alla gente che, stando al Codice della strada, erano utilizzabili solo nel giardino di casa (per chi ce l’ha). Eppure, marciapiedi, Ztl e carreggiate iniziarono a riempirsi di questi mezzi. A Milano, quelli in sharing erano persino autorizzati dal Comune. Poi, a fine 2018, si decise che si doveva legalizzarli con norme sperimentali, arrivate il 4 giugno 2019 a firma del ministro Danilo Toninelli. Giusto il tempo di arrivare a fine anno e furono necessarie modifiche, seguite da altre nella primavera 2020.

Incidenti facili

Risultato? Tralasciando i dubbi applicativi degli esperti, è come se nulla fosse accaduto: monopattinisti di ogni età che viaggiano in due, contromano, a zig zag o a velocità da sballo. Incuranti dei pedoni, degli altri veicoli e delle leggi della fisica. Che insegnano che dal monopattino è facile cadere: ruote piccole e baricentro alto sono un cocktail che fa perdere in un attimo il controllo del mezzo. E le norme? Ci vorrebbe un esercito di vigili di ferrea volontà sguinzagliati dappertutto. Fanno quasi tenerezza gli operatori di sharing che riassumono sulla loro app tutte le regole e regalano corse gratis a chi risponde a quiz su esse.