Monopattini e veicoli elettrici leggeri, c’è l’obbligo dell’assicurazione

Il consiglio dei ministri ha approvato con esame preliminare il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2021/2118. Il provvedimento curato in prima battuta dal ministero delle Imprese e del made Italy di Adolfo Urso apporta alcune modifiche al Codice della strada e al Codice delle assicurazioni private e prevede un decreto attuativo che farà scattare un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.

Per quanto riguarda in generale le auto, il Dlgs interviene sul perimetro dell’obbligo assicurativo stabilendo che è l'uso del veicolo a imporlo, indipendentemente dal terreno su cui avviene o dal fatto che sia fermo o in movimento. Ne consegue l’estensione dell’obbligo ai veicoli tenuti fermi in aree private: in sostanza è fissato in norma un principio della Cassazione (sentenza 21983/2021).

Il testo del Dlgs, nello specifico, dispone l’obbligo «a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento». E l’obbligo «riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni».

Previste deroghe per i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto, ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o sotto fermo amministrativo, confisca o sequestro). E la deroga si può estendere ai casi di sospensione della polizza assicurativa che può scattare volontariamente, con dei paletti.

Occorre formale comunicazione all’impresa di assicurazione, con un termine prorogabile più volte e comunque per non più di 9 mesi rispetto all’annualità. La sospensione è attivata solo dal momento della registrazione nell’apposita banca dati del Mimit. In caso di sinistri deve scattare la copertura del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Viene poi rafforzato lo strumento del “preventivatore” che consente ai consumatori di confrontare prezzi e condizioni contrattuali, consultabile sui siti dell’Ivass e del Mimit.