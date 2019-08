Monopattini elettrici, anche Audi entra nel settore con e-tron Scooter Mira a diventare il mezzo per la futura mobilità premium di Corrado Canali

La micromobilità diventerà sempre più di attualità specie nei grandi centri urbani dove le auto circoleranno sempre meno e saranno, dunque, saranno necessari mezzi alternativi come del resto si sta verificando già ora specie nelle grandi capitali europee, ma anche da noi. Ma ci sono problemi di sicurezza e anche normativi.

Audi punta ad offrirne una loro versione, naturalmente come l'e-tron Scooter, per ora solo un concept anticipato dal brand dei “quattro anelli” ma debutterà al prossimo Salone di Francoforte (12-22 settembre).

A metà strada tra un monopattino elettrico e uno skateboard, il nuovo veicolo per la micromobilità urbana si può facilmente ripiegare e riporre nel bagagliaio di un'auto, preferibilmente un'Audi, ma lo si può portare anche in autobus o in treno.



Sfruttando i piedi per controllare la direzionalità del mezzo, ma con la sicurezza in più garantita dal maniglione che lascia comunque una delle due mani libere. Gli assi sono mobili e questo permette al mezzo anche curve strette in agilità. Il motore è naturalmente elettrico e consente all'e-tron Scooter di viaggiare fino ad una velocità di 20 km/h con un'autonomi di di 20 km garantita da un pacco di batterie integrato nel manubrio e che può essere gestita attraverso un sistema di rigenerazione cinetica in discesa o in frenata mediante il classico movimento di torsione delle gambe oppure azionando l'apposito pedale. Inoltre per visualizzare il livello della carica, sul manubrio è inserito un apposito display.



Visto che si tratta di un oggetto “made in Audi”, non potevano mancare le luci a Led per il proiettore anteriore, la luce diurna, le posizioni posteriori e il freno, mentre quanto a connettività si è optato per un'interfaccia Bluetooth che, collegandosi con i dispositivi degli utilizzatori, adatta le impostazioni del mezzo alle specifiche esigenze di ogni utente.

Il lancio sul mercato dell'Audi e.tron Scooter in versione definitiva è previsto per il 2020 ad un prezzo per ora indicativa di 2.000 euro circa.

Non è escluso che la stessa Casa dei “quattro anelli” ipotizzi in futuro che l'e-tron Scooter possa essere integrato nelle dotazioni a richiesta delle vetture elettriche del brand, ma non solo, visto che potrebbe essere utile per dei brevi spostamenti subito dopo aver parcheggiato l'auto o anche in attesa che la vettura si sia ricaricata da una colonnina pubblica.