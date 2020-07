Monopattini elettrici, arrivano due nuovi modelli Xiaomi: Scooter Pro 2 e il Mi Electric Scooter 1S Il brand cinese rinnova la gamma. Ruote con camera d’aria e motori migliorati di Danilo Loda

Debutta in porta in Italia due nuovi monopattini elettrici firmati Xiaomi. Si chiamano Mi Electric Scooter Pro 2 e il Mi Electric Scooter 1S.

Il primo è il modello di punta visto che è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, e, soprattutto consente di percorrere con una sola ricarica ben 45 Km. Una ricarica completa si effettua in circa 8 ore e mezzo. Potente anche il motore DC brushless da 300W che permette di affrontare senza difficoltà anche salite con un grado di pendenza pari al 20%.

La stabilità in marcia è garantita dalla presenza di due pneumatici a camera d'aria della dimensione di 8,5 pollici. La sicurezza durante la marcia è garantita dalla presenza di un freno a disco meccanico ventilato da 120 mm abbinato a un freno antibloccaggio rigenerativo eABS. Sempre in tema di sicurezza, Xiaomi ha previsto catarifrangenti nella zona anteriore, posteriore e laterale mentre la strada viene illuminata da un fanale frontale da 2W.

Dal peso contenuto in soli 14,2 Kg, Mi Electric Scooter 1S diventa facile da trasportare, grazie anche alla possibilità di poterlo piegare. Non manca un schermo LCD posto nella zona centrale del manubrio, utile per avere sempre sott'occhio velocità, stato della batteria ed altre utili informazioni.



Il secondo modello, ovvero il Mi Electric Scooter 1S, offre la stessa velocità di marcia ma un'autonomia minore, pari a 30 Km con una ricarica. Utile per chi deve fare ogni giorno il tragitto casa scuola/lavoro, conta su un motore brushless da 250W che consente ai raider di avanzare senza fatica anche di fronte a salite con il 14% di pendenza. Anche in questo caso è offerto un sistema di doppia frenata, mentre il peso complessivo scende a 12,5 Kg. Anche il Mi Electric Scooter 1S si può piegare facilmente per averlo sempre con sé. Mi Electric Scooter Pro 2 e Mi Electric Scooter 1S saranno disponibili in Italia da fine luglio nella versione Black presso i Mi Store Autorizzati, su Amazon e presso tutte le principali catene di distribuzione, a partire, rispettivamente al prezzo di 530 euro e 430 euro. Oltre a questi due nuovi modelli arriva anche nel mercato italiano il Mi Electric Scooter Essential (più economico, costa 300 euro), disponibile sempre da fine luglio 300 euro.