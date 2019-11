Monopattini elettrici: arrivano i tre ruote

Sempre più all'avanguardia e performanti, i monopattini elettrici si stanno elevando a mezzo di trasporto ideale per i brevi spostamenti in città. Le novità riguardano i set-up: arrivano i tre ruote. E la scelta è varia, da quelli con due ruote anteriori a quelli con il doppio treno al posteriore. Tra questi, Kuickwheel con il Gs3, un monopattino con due ruote anteriori in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Altra innovazione è stata portata dalla Cina dall'azienda I-walk, che ha presentato Wing3 E-Scooter, monopattino dal peso di 18 kg e che, a seconda della batteria montata, riesce a raggiunge una velocità massima di 30 o 40 km/h.