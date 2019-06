Monopattini elettrici, il decreto non sblocca la circolazione: come usarli di Maurizio Caprino

Hoverboard, segway, monopattini e monowheel: ecco le nuove regole per usarli in città

4' di lettura

Diranno che ormai ci siamo, che la possibilità di usare legalmente in aree pubbliche monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel è ormai dietro l’angolo. Perché il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto che fissa le regole per circolare. Ma non è esattamente così: la firma del ministro è solo un passo avanti nel lungo iter necessario per mettere in regola questi mezzi che, nonostante siano sempre più diffusi, a tutt’oggi restano utilizzabili esclusivamente in aree private.

GUARDA IL VIDEO. Le nuove regole sui monopattini elettrici

Iter da completare

L’iter è partito alla fine dell’anno scorso, quando la legge di Bilancio (legge 145/2018, articolo 1, comma 102) ha introdotto la possibilità di usare questi mezzi anche in aree pubbliche, finora vietata dal Codice della strada (che non tiene in considerazione il fatto che questi microveicoli esistono, neanche nel caso del segway che ormai ha vent’anni). Ma non si è trattato di un vero e proprio via libera: la legge parla solo di una sperimentazione, secondo le modalità stabilite da un Dm Infrastrutture, la cui bozza è stata anticipata anche dal Sole 24 Ore.

Dunque, il fatto che Toninelli abbia firmato indica solo che ora queste modalità sono state ufficializzate e quindi che il Dm è stato protocollato: è il n. 229 del 4 giugno. Ma non sono ancora in vigore: lo saranno solo 15 giorni dopo che il decreto ministeriale sarà stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque, nella migliore delle ipotesi, se ne parla alla fine di questo mese.

Senonché l’entrata in vigore del decreto non garantisce ancora che si possa scendere in strada e circolare: ciò sarà consentito esclusivamente in alcuni ambiti urbani: aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili, corsie riservate e zone 30. E nemmeno in tutte le infrastrutture di questi tipi, ma solo in quelle che saranno individuate dai Comuni. L’individuazione non basta ancora: la procedura si chiuderà con l’apposizione della segnaletica apposita dove la circolazione dei micromezzi elettrici sarà effettivamente consentita. Dunque, l’unica cosa determinante per sapere dove si può circolare è la presenza dei segnali: dove essi non ci saranno, circolare sarà ancora vietato come lo è tuttora.