Monopattini elettrici equiparati alle biciclette, niente maximulte

Il senatore Eugenio Comincini (GIANPIETRO MALOSIO/Fotogramma)

L’emendamento

Il testo si limita a prevedere che «i monopattini (elettrici, ndr) che rientrano nei limiti di potenza e velocità» fissati dal Dm micromobilità elettrica del 4 giugno 2019 «sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il Codice della strada, ndr)».

Dunque:

- la potenza del motore non può superare i 500 Watt;

- la velocità, se il mezzo è in grado di superare i 20 km/h, in base al Dm deve avere un regolatore impostabile in modo da non superare questo limite e che in ogni caso, per poter essere utilizzato in aree pedonali, deve essere possibili impostare il regolatore anche sui 6 km/h.

E oltre i limiti?

Non viene espressamente stabilito come vanno considerati i monopattini che superano questi limiti, ma si può ipotizzare che ai fini del Codice possano rientrare fra i ciclomotori. Quindi passibili di sanzioni per mancanza di assicurazione e immatricolazione; il conducente dovrebbe inoltre avere casco e patente. Nei casi in cui nessuno di questi requisiti venga rispettato, la somma delle sanzioni arriva a circa 6mila euro.