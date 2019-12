Monopattini elettrici, guerra di emendamenti. Ecco cosa c’è dietro

- l’obbligo di osservare le stesse norme di comportamento imposte ai ciclisti dall’articolo 182 del Codice, ma con in più il divieto di trasportare passeggeri o merci;

- il mantenimento della possibilità di circolare solo in aree pedonali, zone con velocità limitata a 30 km/h e piste e percorsi ciclabili.

Molte di queste caratteristiche sono già presenti nel Dm del 4 giugno. Ma inserirle nel Codice risolve vari problemi giuridici.

Il problema più grosso è l’attuale necessità di riempire le città di segnali per indicare dove si può circolare: introducendo nel Codice come regola generale la possibilità di transitare in aree pedonali, piste e percorsi ciclabili e zone 30, non ce ne sarebbe più bisogno. I Comuni che volessero impedire la circolazione in alcuni punti particolari di questi ambiti non dovrebbero fare altro che apporre segnali di divieto di circolazione.

Per il futuro si pensa anche a rendere obbligatoria una polizza assicurativa Rc. Non sul veicolo come accade per la Rc auto, ma sulla persona: chi vuole usare bici, monopattini o altri micromezzi elettrici dovrebbe avere una polizza personale, che operi a prescindere da chi sia il proprietario del mezzo utilizzato in un dato momento dall’interessato.