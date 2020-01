Monopattini elettrici, le regole dopo l’equiparazione alle bici

(EPA)

La manovra (legge 160/2019), entrata in vigore all'inizio dell'anno, ha previsto l'equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette. Si applicano i limiti di velocità che un decreto ministeriale (n.229 del 4 giugno 2019) ha previsto per i velocipedi. Dal 1° gennaio dunque questi mezzi possono circolare in strada, come fanno le biciclette, basta che lo facciano a una velocità che non vada oltre i 20 km/h. Ecco in sintesi le nuove regole per chi vuole destreggiarsi nel traffico a bordo di questo mezzo.