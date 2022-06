Monopattini elettrici: la stretta da Roma a Firenze dopo il servizio della Cnn

Ascolta la versione audio dell'articolo

A rilanciare il tema è stato un servizio della Cnn: Roma è invasa da «più di 14mila monopattini, moderni carri che bloccano i marciapiedi, innervosiscono gli automobilisti e uccidono». L’emittente tv americana ha raccolto la denuncia di alcuni cittadini e riportato i numeri della “trappola mortale”: quattro persone uccise alla guida da quando i monopattini sono stati introdotti in città tre anni fa e «secondo le autorità sanitarie, i pronto soccorso della città trattano almeno un infortunio grave legato allo scooter ogni tre giorni» a fronte del fatto che «solo il 2% (circa 270) degli scooter a pedali a noleggio viene utilizzato quotidianamente».

La stretta nella Capitale

Un caos che ha spinto il sindaco Roberto Gualtieri a mettere mano a una stretta, oltre alle regole già entrate in vigore con il decreto Infrastrutture (Dl 121/2021): secondo una prima bozza il nuovo regolamento per lo sharing di bici e monopattini nella capitale prevede la targa metallica, fotografia obbligatoria al momento di parcheggiare, tariffa massima oraria di 12 euro, noleggi solo per maggiorenni e obbligo di iscrizione con la carta di identità.

Il nuovo bando: meno operatori

A dicembre scadono le attuali concessioni e per arrivare ad approvare le nuove assegnazioni il bando dovrà uscire entro qualche settimana. Dovrebbe diminuire sia il numero degli operatori dei monopattini a noleggio, dagli attuali 7 con 14.500 mezzi ai futuri tre con un massimo di tremila pezzi ad operatore. Inoltre il Comune dovrà individuare le aree no parking e quelle dove realizzare gli stalli e per chiudere il noleggio sarà necessario fotografare il mezzo nello stallo e spedire la foto alla società di noleggio. Verrà poi introdotta la distanza minima di 70 metri minimi tra gli stock di mezzi dello stesso operatore che non potrà piazzare più di 5 unità per blocco.

A Firenze bocciato dal Tar l’obbligo di casco

A Firenze il sindaco Dario Nardella non è riuscito a far passare l’obbligo di casco per tutti coloro che usano i monopattini nella circolazione stradale, maggiorenni inclusi. Nell’aprile 2022 i giudici hanno accolto il ricorso di una azienda di sharing di monopattini (Bit Mobility) contro il provvedimento dell’agosto 2021 sottolineando «la non competenza normativa» del Comune di Firenze in materia di sicurezza stradale. Nardella ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato.

Assosharing: nessuna emergenza, incidenti rari

A contestare la ricostruzione che emerge dai servizi della Cnn è intervenuta Assosharing, l’associazione di categoria che riunisce le società del comparto della mobilità condivisa. «Sul fronte degli incidenti, da uno studio dell’Osservatorio Sharing Mobility presso il ministero dell’Ambiente, emerge come si verifichino 44 incidenti ogni 10mila monopattini in sharing. Numeri che indicano come in Italia non esista alcuna emergenza» si legge in una nota dell’associazione che sottolinea invece «la necessità di incrementare a Roma i parcheggi dedicati ai monopattini e di attivare nuove piste ciclabili, adeguandosi ai numeri e agli standard delle principali capitali europee. Nel complesso occorre analizzare cosa accade appunto all’estero: a Londra ci sono tre operatori da 6.600 monopattini e a Parigi tre operatori da cinquemila mezzi».