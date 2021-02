Monopattini elettrici Xiaomi, debutta l’edizione speciale Mercedes-AMG Petronas F1 Una serie limitata del Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Auto e motorsport guardano al mondo dei monopattini elettrici, abbiamo visto modelli firmati da casa come Audi, Seat o Ducati. Ora invece è la volta di una serie speciale dello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 con le livree di Mercedes-AMG Petronas F1. Costa 800 euro, circa 250 euro della versione normale ed è venduto in esclusiva negli store di Unieuro in bundle con il compressore portatile Mi Portable Air Pump.

Può viaggiare a una velocità massima di 25 km/h e ha 45 km di autonomia con una singola carica. Mentre l'estetica domina, la sicurezza è essenziale in quanto il modello offre un affidabile sistema di doppia frenata e pneumatici veri e gonfiabili al posto delle classiche ruote piene, che assorbono le asperità del terreno e un display integrato per tenere tutto sott'occhio, insieme alla app di gestione remota connessa via Bluetooth.

