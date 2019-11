Monopattini, niente maximulte: non saranno equiparati ai ciclomotori Dopo il clamore per le multe fino a 6mila euro comminate dai vigili di Torino a chi circolava con monopattini elettrici, il ministero dell’Interno sta studiando una circolare che freni gli eccessi. Si vuole escludere l’equiparazione ai ciclomotori, limitandosi a considerare i trasgressori come i pedoni che vanno sull’asfalto con i pattini. Quindi, multe di soli 26 euro di Maurizio Caprino

Hoverboard, segway, monopattini e monowheel: ecco le nuove regole per usarli in città

Ci sono volute le polemiche che hanno portato fino alle dimissioni del comandante della Polizia locale di Torino, per avere un primo chiarimento sulle sanzioni effettivamente applicabili ai monopattini e agli altri mezzi di micromobilità elettrica. Ma ora c’è una prima conferma ufficiale che non è possibile equipararli ai ciclomotori. Quindi non sono applicabili le pesanti sanzioni per mancanza di assicurazione, patente e casco.

La risposta

Questo è il senso della risposta data il 6 novembre dal sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi in commissione Trasporti della Camera alle interrogazioni presentate dai deputati Elena Maccanti (Lega) e Roberto Rosso (Forza Italia).

Infatti, il punto più interessante della risposta di Traversi è quello in cui ha confermato le indiscrezioni che circolavano da giorni tra gli addetti ai lavori: il suo ministero e quello dell’Interno «stanno verificando se in base alle vigenti disposizioni essi (i micromezzi elettrici, ndr) possono essere assimilati ai veicoli con caratteristiche atipiche o agli acceleratori di andatura», quando circolano sulle carreggiate (cioè sugli spazi normalmente riservati al transito dei veicoli).

In altre parole, bisogna decidere se considerarli veicoli non classificabili tra le categorie classiche (come accadeva, per esempio, alle carrozzine elettriche per anziani e disabili fino al 2010) oppure accomunarli a pattini, monopattini senza motore e skateboard.

La risposta di Traversi si ferma qui. Si può osservare che la prima ipotesi appare più difficile da sostenere, perché le regole sperimentali sulla micromobilità elettrica (articolo 1, comma 102 della legge di Bilancio 2019 e Dm Infrastrutture 229/2019) considerano i micromezzi elettrici (monopattini, segway, hoverboard e monowheel) come dispositivi e non come veicoli.