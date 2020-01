Monopattini, le nuove regole/ Potenza massima entro i 500 Watt

(IMAGOECONOMICA)

Il monopattino elettrico non può superare i 500 watt di potenza. Deve avere un limitatore di velocità. Non può superare i 20 Km/h. Dalla formulazione del comma 75 non è chiarissimo se nelle aree pedonali la velocità vada regolata sui 6 km/h come prevede il Dm 229/2019.