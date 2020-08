Monopattini ovunque per spostarsi in modo green, ma fioccano le multe e si accende il faro dei giudici Sono un indiscusso mezzo di trasporto alternativo e a impatto zero, ma per il codice della strada è un veicolo a tutti gli effetti. Con precise regole da rispettare di N.Co.

Sono un indiscusso mezzo di trasporto alternativo e a impatto zero, ma per il codice della strada è un veicolo a tutti gli effetti. Con precise regole da rispettare

Monopattini ovunque. Sfrecciano sulle strade, nelle aree pedonali, viaggiano spesso con due persone a bordo e a volte si parano davanti contromano. Sono un indiscusso mezzo di trasporto alternativo e a impatto zero. I monopattini elettrici hanno conquistato le città, anche grazie al miraggio del bonus mobilità - fino a un massimo di 500 euro - concesso dal governo nell’ambito delle misure per far ripartire il paese dopo il coronavirus. Belli e colorati, consentono di evitare i mezzi pubblici e di arrivare rapidamente a destinazione, tanto che si sono anche moltiplicati i servizi di sharing nelle grandi città, come nei luoghi di villeggiatura. E così per spostarsi in un modo “green”, una schiera di giovani e meno giovani hanno acquistato un monopattino elettrico, che per il codice della strada è un veicolo a tutti gli effetti. Con precise regole da rispettare.

Le regole da rispettare

Il decreto milloproroghe 8/2020 ha prorogato di dodici mesi la sperimentazione dei monopattini elettrici , fino al 27 luglio 2022, introducendo il limite di almeno 14 anni per condurlo e obbligando all’uso del casco chi ha meno di 18 anni. Per circolare su strada i monopattini devono avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt), non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore, avere un limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h in strada e i 6 km/h in aree pedonali. Devono avere un campanello per le segnalazioni acustiche e la marcatura Ce. Da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, se le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono utilizzare luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive. In mancanza non possono essere utilizzati, ma solo condotti a mano. É inoltre vietato il trasporto di altre persone o di oggetti.

Bonus in stand by

Intanto è ancora in stand by per ora il bonus per chi ha comprato un monopattino. Bisognerà attendere almeno la fine del mese per poter registrare il proprio acquisto sul portale del governo e vedersi riconoscere un bonus del 60% della spesa, per massimo 500 euro. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha reso noto che la piattaforma è pronta e il 6 agosto ci sarà il passaggio in conferenza Stato-Regioni. Sulla piattaforma si potranno caricare gli scontrini parlanti per gli acquisti effettuati dal 4 maggio.

Fioccano le multe

Intanto fioccano le multe con veri e propri blitz della polizia locale in tutte le città e nelle località di vacanza. Fra le principali irregolarità rilevate il transito in senso vietato, contromano o sui marciapiedi. Poi il mancato utilizzo del casco per i minorenni. Sono stati anche intercettati e multati monopattini modificati per poter installare un seggiolino. Qualche giorno fa a Rimini due conducenti sono stati fermati e multati per guida in stato di ebbrezza: erano saliti in monopattino con un tasso alcolemico compreso tra 70 e 80 grammi per litro di sangue, al limite della soglia per la denuncia penale. Eclatante poi il video pubblicato dall’assessore alla regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, che ha immortalato giovani in due sui monopattini elettrici, uno addirittura con una carrozzina a rimorchio. Intanto si accende anche il faro dei giudici: la procura di Milano, per esempio, vuole vederci chiaro sugli incidenti avvenuti sulle strade, tanto che ha scritto al comune per avere informazioni ufficiali sulle regole adottate per la circolazione in monopattino.