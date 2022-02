Monopattini, tavolini all’aperto e nuova imposta sulla nicotina: tutte le novità nel Milleproroghe

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per quest’anno le sigarette elettroniche costeranno di meno. O meglio, non scatteranno gli aumenti previsti del 5%. A trovare i 7,2 milioni di euro necessari a far scattare il congelamento delle accise sono stati i deputati nel corso della maratona notturna sul decreto legge Milleproroghe che ha incassato la fiducia alla Camera con 369 sì e che sarà approvato definitivamente entro la settimana dal Senato. Il testo viaggia infatti blindato perché la scadenza per essere convertito in legge è vicinissima: la partita sui fondi dell’Ex Ilva, dirottati di nuovo dagli impianti di decarbonizzazione alle bonifiche e il tetto al contante (salito a 2mila euro per un blitz del centrodestra) è dunque rinviata.

Bonus psicologo con Isee fino a 50mila euro

Il Milleproroghe, come è tradizione, è un provvedimento molto disomogeneo nei contenuti: anche questa volta infatti si va dalle assunzioni nella pubblica amministrazione agli aiuti all’agricoltura, dalla scuola al fisco, dagli enti locali a norme molto settoriali. A farla da padrone tra gli emendamenti che hanno incassato l’ok è stato il bonus psicologo: per poterne usufruire l’Isee non dovrà superare i 50 mila euro ma ad essere privilegiati saranno i redditi più bassi che potranno arrivare a incassare fino a 600 euro quest’anno. In arrivo anche oltre 30 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale per le cure oncologiche dei più piccoli. I ricercatori poi potranno continuare a lavorare sulla sperimentazione di vaccini e farmaci utilizzando gli animali, almeno fino al luglio 2025.

Loading...

Congelate accise per e-cig nel 2022

Congelato dunque per il 2022 il previsto aumento del 5% delle accise sulle sigarette elettroniche, mentre le nuove nicotine pouches (bustine di nicotina) in arrivo sul mercato saranno soggette ad imposta di consumo pari a 22 euro per chilogrammo.

Stop su carreggiata fuori da centri urbani



Sul fronte monopattini, oltre al divieto di circolazione su carreggiata fuori dai centri urbani, viene previsto che i produttori avranno due mesi in più, fino al 30 settembre 2022, per installare sui monopattini commercializzati in Italia, freni su entrambe le ruote e gli indicatori luminosi di svolta. Per tutti i mezzi già in circolazione prima di questa data l’obbligo di adattamento delle due ruote è fissato al 1° gennaio 2024.

Fino al 30 giugno norme semplificate per occupazione suolo



Sono inoltre prorogate sino al 30 giugno 2022 le disposizioni a favore delle imprese di ristorazione che consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo, delle domande di concessioni di occupazione di suolo pubblico e che escludono le autorizzazioni per la posa di strutture amovibili in spazi aperti.