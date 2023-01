Monopattini, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro debutta in italia ed è omologato con tanto di frecce

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Arriva anche in Italia lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, il monopattino elettrico del brand cinese che ha dovuto attendere l'omologazione per essere venduto nel nostro Paese. Infatti, il monopattino, rispetto al modello originale, è ora fornito anche di indicatori di direzione e freni integrati su entrambe le ruote, caratteristiche obbligatorie per i modelli venduti in Italia.

Questo modello di fascia alta p dotata di una batteria da 12.400 mAh (446 Wh) che alimenta un motore da ben 700 Watt che è in grado di percorrere fino a 55 chilometri con una carica completa, grazie al suo sistema di recupero energetico di nuova generazione e la sua batteria a lunghissima autonomia. La velocità massima che è in grado di raggiungere è pari a 25 km/h, ma bisogna ricordare che in Italia il limite massimo su strada urbane per questi veicoli è di 20 km/h che scene a 6 km/h se utilizzato nelle aree pedonali.

Oltre all'ottima autonomia e alla velocità, spiccano anche gli pneumatici Xiaomi DuraGel 10″, che utilizzano una struttura tubeless e un gel auto sigillante, per evitare le forature. Inoltre, la dimensione dello pneumatico che è pari a 10” consente di un miglior assorbimento degli urti su strade sconnesse.

La ruota anteriore Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è dotata di sistema di frenata antibloccaggio rigenerativo chiamato E-ABS. La dimensione del freno a disco della ruota posteriore è stata aggiornata a 130 mm. Quando si frena i sistemi anteriore e posteriore vengono attivati ​​uno dopo l’altro, accorciando lo spazio di frenata e garantendo in questo modo una guida più sicura.Il monopattino di Xiaomi è ora più grande delle versioni precedenti, in tutte le sue dimensioni: 60 mm più alto, 68 mm più lungo e con un manubrio più largo di 54 mm.

Ampliata anche la piattaforma di ben 19 mm che sorregge un peso massimo di 120 Kg. Ma le dimensioni più grandi non vanno ad impattare sul trasporto quando non lo si utilizza. Infatti per il suo Electric Scooter 4 Pro Xiaomi ha scelto come materiale per la costruzione del telaio la lega di alluminio aerospaziale che rende lo scooter estremamente resistente (è certificato IPX4) ma allo stesso tempo leggero: il suo peso è di soli 17,5 kg.Altra novità riguarda il Kinetic Energy Recovery System (Kers) che è stato completamente aggiornato e l’efficienza di conversione dell’energia è stata ulteriormente migliorata. Grazie a questa tecnologia, questo monopattino elettrico può recuperare l’energia cinetica di ogni frenata e decelerazione e convertirla in energia elettrica utilizzabile per migliorare ulteriormente l’autonomia. L’efficienza del recupero energetico può essere regolata tramite l’app Xiaomi Home per soddisfare le esigenze di guida individuali. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è disponibile su Amazon a 850 euro.