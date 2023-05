Monopattino con tre ruote per i privati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Finora riservato al mercato dello sharing l’italiano Askoll Scoo3 ora è disponibile anche per l’utenza privata.

Si tratta din monopattino dotato dotato di tre ruote da 10 pollici antiforatura, una anteriore e due posteriori, basculanti. è una soluzione tecnica chemigliora la stabilità e per questo è adatto all’uso urbano grazie ai requisiti di legge di Scoo3 vanta un motore elettrico da 350 W e 25 Nm di coppia. Quest'ultimo è alimentato da una batteria da 630 Wh che assicura un'autonomia fino a 50 km e si ricarica da zero in 4 ore. Non manca anche la modalità “pedestrian” che limita la velocità 6 km/h con segnalatore acustico. Askoll Scoo3 è in vendita a 1.590 euro.