Monopoli ospita la seconda edizione di Panorama

Si è conclusa a Monopoli la seconda edizione di Panorama (1-4 settembre), la mostra diffusa ed itinerante organizzata da Italics, il consorzio di gallerie italiane che spazia dall'arte antica al contemporaneo. La parola chiave di Panorama e di Italics, è dialogo: tra le gallerie, tra artisti di epoche diverse, tra le opere e luoghi che per la prima volta diventano palcoscenici di mostre importanti. Un mantra insomma, talmente ripetuto che prima che perda di significato va, almeno po', sviscerato. Tra i tanti dialoghi in scena a Monopoli, ne vogliamo approfondire uno, quello tra Giovanni Lanfranco, pittore del ‘600 e Sam Falls, artista americano under 40. Le opere dei due, hanno convissuto in una stanza di Palazzo Martinelli, uno dei centri gravitazionali di questa edizione di Panorama.

Dialogo… Ma cosa avranno da dirsi Giovanni Lanfranco (1582-1647) e Sam Falls (1984)? Lo chiediamo ai loro galleristi, Alessandra Di Castro e Franco Noero e già che ci siamo cerchiamo di capire come gallerie di arte antica e arte contemporanea possono cooperare aiutandosi a vicenda. I galleristi scelti hanno ruoli importanti all'interno del sistema dell'arte internazionale, la prima tra le altre cose è anche membro del Committee di selezione di Tefaf, il secondo ricopre lo stesso ruolo ad Art Basel.

Di Castro e Noero, concordano su molti punti: di come una mostra come Panorama possa essere importante per attrarre nuovi pubblici e di come un consorzio come quello di Italics possa, unendo le forze, essere efficace per dar voce alle istanze di categoria davanti alle istituzioni. Entrambi si dicono entusiasti del lavoro svolto dal curatore Vincenzo de Bellis e ottimisti per l'anno che verrà.

Come è nato il dialogo tra Giovanni Lanfranco e Sam Falls?

Alessandra di Castro: La scena raccontata da Giovanni Lanfranco rappresenta un momento famosissimo dell'Orlando Furioso, raffigura l'instante in cui i due giovani, Angelica e Medoro, si baciano segnando l'inizio dell'innamoramento, dietro di loro l'Orlando impazzito di gelosia che sradica un albero. Anche noi due (galleristi), come Angelica e Medoro, rappresentiamo mondi lontani che si uniscono; il paesaggio notturno di Lanfranco si sposa benissimo con i lavori di Sam Falls, quando il contemporaneo si avvicina all'antico capendolo amandolo e rispettandolo, si crea un'affettuosità che non è una semplice giustapposizione di lavori.

Franco Noero: Questa stanza rappresenta molto bene il magnifico cortocircuito che è Italics, accostare, avvicinare mondi lontani. Un artista come Sam Falls che non arriva ai 40 anni che vive a New York, intraprende un dialogo con un maestro del ‘600 come Giovanni Lanfranco. Sam ha scelto di venire a Monopoli con molto entusiasmo e ha iniziato un confronto fruttuoso con il curatore, Vincenzo de Bellis, e di realizzare quindi questi due quadri partendo banalmente dalla stessa dimensione della tela antica. Ha poi inserito le due putrelle con la ceramica che funzionano perfettamente con questo tema.

In che modo Italics può apportare un contributo positivo e di sviluppo al sistema dell’arte in Italia? Qual è il vostro obiettivo come parte di questo sistema?

Noero: Italics è nato in un momento cupo, durante il lockdown. Siamo stati sollecitati da Lorenzo Fiaschi e Pepi Marchetti Franchi a formare un gruppo, siamo 11 promotori con la volontà di costruire un soggetto che andasse al di là di ciò che esisteva già: mettere insieme le voci più interessanti tra le gallerie d'arte, dall'antico al contemporaneo passando dal moderno e ciò è veramente significativo. Panorama è uno strumento straordinario per portare persone, per attrarle in un momento in cui eravamo confinati ma c'è ancora molto da fare in questa direzione. Noi delle 60 gallerie presenti a Panorama siamo tutti convinti che si possa fare molto per attrarre pubblico, nuovi visitatori e portare l'attenzione su delle realtà straordinarie come le gallerie Italiane. Un obiettivo già raggiunto attraverso Panorama è questa stanza: io e Alessandra di Castro stiamo collaborando, cosa che forse non sarebbe mai successa. L'Italia è divisa in molte piccole enclave, la Francia è Parigi, L'italia è fatta di mille realtà sparse nel territorio, l'idea era proprio di iniziare dal sud per realizzare la mostra Panorama in modo da puntare l'attenzione su realtà che meritano la giusta attenzione.